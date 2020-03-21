«Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге

Руководство таллинскогоне стало дожидаться возобновления регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и объявило о прекращении участия в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба турнира.

Решение принято в связи с риском распространения пандемии коронавируса. Досрочно завершен сезон также в Латвийско-эстонской Лиге, где выступает «Калев». По сообщению правительства Эстонии ближайшая возможная дата возобновления всех культурно-массовых мероприятий — 1 мая.

В регулярном сезоне Единой Лиге ВТБ «Калев» занимал пятое место с показателем 8 побед и 12 поражений.

BC Kalev/Cramo season is ended ⚡

«Калев» досрочно завершил сезон в Лиге ВТБ ⚡https://t.co/d5POae6AJL pic.twitter.com/hfSfurQH56 — VTB United League (@VTBUL) March 20, 2020

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