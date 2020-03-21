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    «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге

    Баскетбол Лига ВТБ КалевКоронавирус в спорте
    Руководство таллинского «Калева» не стало дожидаться возобновления регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и объявило о прекращении участия в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба турнира.

    «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге
    «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге

    Решение принято в связи с риском распространения пандемии коронавируса. Досрочно завершен сезон также в Латвийско-эстонской Лиге, где выступает «Калев». По сообщению правительства Эстонии ближайшая возможная дата возобновления всех культурно-массовых мероприятий — 1 мая.

    В регулярном сезоне Единой Лиге ВТБ «Калев» занимал пятое место с показателем 8 побед и 12 поражений.

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