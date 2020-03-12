У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус

Защитник «Юты»сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее коронавирус был диагностирован у центрового «Джаз» Руди Гобера, а также, по неподтвержденным данным, у защитника команды Эммануэля Мудиая.

Игроки «Джаз» в частном порядке рассказали, что Гобер вел себя «беспечно» в раздевалке — касался одноклубников и брал в руки чужие вещи.

В понедельник, 9 марта, Гобер в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

НБА в среду, 11 марта, после выявления COVID-19 у Руди Гобера приостановила сезон-2019/20 на неопределенное время. 0