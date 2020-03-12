ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 18:27
    • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год
  • 19:51
    • Матче между «Ювентусом» и «Лионом» перенесен
  • 19:35
    • Матч «Манчестер Сити» — «Реал» перенесен из-за коронавируса
  • 18:54
    • РФС отменил товарищеские матчи всех сборных, кроме главной
  • 18:10
    • ATP отменила все турниры на шесть недель из-за коронавируса
    Все новости спорта

    У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус

    Баскетбол Коронавирус в баскетболе Юта Джаз НБА
    Защитник «Юты» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Донован Митчелл
    Донован Митчелл

    Ранее коронавирус был диагностирован у центрового «Джаз» Руди Гобера, а также, по неподтвержденным данным, у защитника команды Эммануэля Мудиая.

    Игроки «Джаз» в частном порядке рассказали, что Гобер вел себя «беспечно» в раздевалке — касался одноклубников и брал в руки чужие вещи.

    В понедельник, 9 марта, Гобер в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

    НБА в среду, 11 марта, после выявления COVID-19 у Руди Гобера приостановила сезон-2019/20 на неопределенное время. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»
  • 2.06
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ман Юнайтед» свою беспроигрышную серию?
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Шахтер» сможет забить в Германии
  • «Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Пропустит ли «Олимпиакос» гол от «волков»?
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта 08:380
  • 14:33
    • Чемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавируса
  • 18:40
    • У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус
  • 18:32
    • Чемпионат Португалии остановлен из-за коронавируса
    Жозе Моуринью Футбол Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов«Шпоры» по сумме двух встреч уступили «Лейпцигу» Вчера в 14:030
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 2.01
    •
  • 19:59
    • MLS остановлена из-за коронавируса
  • 19:03
    • Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти
  • 18:48
    • Сезон в МЛС приостановлен из-за коронавируса
    Неймар Футбол ЛЧ. ПСЖ прошел «Боруссию», «Атлетико» выбил «Ливерпуль»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:460
  • 17:56
    • Три игрока «Лестера» отправлены на карантин
  • 17:04
    • Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен
  • 16:13
    • ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за скандал с допингом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.28
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Калгари — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •