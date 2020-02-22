ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Рейнджерс»НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача Свечникова
  • 09:46
    • Итальянская полиция проводит обыски в отеле российских биатлонистов
  • 09:33
    • Панарин превзошел рекорд Мессье и Гретцки
  • 07:05
    • «Сочи» заявил Рами в РПЛ
  • 00:46
    • «Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
  • 00:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Падерборна»
    Все новости спорта

    «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Орландо» уступил «Далласу»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Миннесота Тимбервулвз Бостон Селтикс Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Финикс Санз Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик Даллас Маверикс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете одолел «Мемфис» со счетом 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28).

    «Лейкерс» — «Мемфис»
    «Лейкерс» — «Мемфис»

    Самым результативным игроком матча стал форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов оформил форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис.

    В составе гостей 20 очков на счету Джоша Джексона. По дабл-даблу из 14 очков и 10 подборов у Брэндона Кларка и Горги Дженга.

    «Лейкерс» (42-12) является лидером Западной конференции, «Мемфис» (28-28) — восьмой.

    В другом матче дня «Даллас» на выезде обыграл «Орландо» со счетом 122:106 (34:18, 30:34, 27:32, 31:22).

    У победителей 33 очка, 10 подборов и 8 передач на счету Луки Дончича. Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

    У «Орландо» 28 очков набрал Эван Фурнье, дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов сделал Никола Вучевич.

    «Орландо» (24-32) — восьмой на Востоке, «Даллас» (34-22) — шестой на Западе.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Кливленд» 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)
    «Торонто» — «Финикс» 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)
    «Нью-Йорк» — «Индиана» 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)
    «Оклахома» — «Денвер» 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)
    «Миннесота» — «Бостон» 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)
    «Юта» — «Сан-Антонио» 104:113 (21:27, 25:38, 29:28, 29:20)
    «Портленд» — «Нью-Орлеан» 115:128 (35:40, 28:33, 20:29, 32:26) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Манчестер Сити»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Против «Сити» «Лестер» сыграет максимально осторожно
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Отдаст ли «Челси» свое четвертое место «Тоттенхэму»?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Забьет ли СПАЛ «Ювентусу»?
  • СПАЛ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ромелу Лукаку Футбол Лукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги ЕвропыВо втором по значимости клубном турнире Европы прошли первые матчи 1/16 финала Вчера в 13:370
  • 10:04
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Орландо» уступил «Далласу»
  • 09:03
    • Смолов — в заявке «Сельты» на матч с «Леганесом»
  • 08:49
    • Фьюри перевесил Уайлдера почти на 20 кг
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля Вчера в 10:530
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 09:18
    • Флик: «Падерборн» был для «Баварии» крепким орешком до самого конца
  • 07:34
    • Молдавский победил Айялу на турнире Bellator 239
  • 07:21
    • Хоакин вышел на четвертое место по количеству игр в Примере
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов Футбол Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Валенсия» 20/02/2020 в 21:090
  • 21:58
    • ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 01:09
    • «Бетис» поделил очки с «Мальоркой»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шеффилд — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •