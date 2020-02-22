«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Орландо» уступил «Далласу»

В матче регулярного чемпионата НБАна домашнем паркете одолелсо счетом 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28).

Самым результативным игроком матча стал форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов оформил форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис.

В составе гостей 20 очков на счету Джоша Джексона. По дабл-даблу из 14 очков и 10 подборов у Брэндона Кларка и Горги Дженга.

«Лейкерс» (42-12) является лидером Западной конференции, «Мемфис» (28-28) — восьмой.

В другом матче дня «Даллас» на выезде обыграл «Орландо» со счетом 122:106 (34:18, 30:34, 27:32, 31:22).

У победителей 33 очка, 10 подборов и 8 передач на счету Луки Дончича. Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

У «Орландо» 28 очков набрал Эван Фурнье, дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов сделал Никола Вучевич.

«Орландо» (24-32) — восьмой на Востоке, «Даллас» (34-22) — шестой на Западе.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Кливленд» 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)

«Торонто» — «Финикс» 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)

«Нью-Йорк» — «Индиана» 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)

«Оклахома» — «Денвер» 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)

«Миннесота» — «Бостон» 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)

«Юта» — «Сан-Антонио» 104:113 (21:27, 25:38, 29:28, 29:20)

«Портленд» — «Нью-Орлеан» 115:128 (35:40, 28:33, 20:29, 32:26) 0