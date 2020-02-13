«Лейкерс» обыграли в овертайме «Денвер»

Фрагмент матча
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Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. В активе Леброна Джеймса трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 14 передач.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джамал Маррей, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Никола Йокич также оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.
«Денвер» прервал четырехматчевую победную серию. «Лейкерс» одержали третью победу подряд.
В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» (41-12) находится на первом месте, «Денвер» (38-17) — второй. 0