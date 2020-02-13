«Лейкерс» обыграли в овертайме «Денвер»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете проиграл в овертайме— 116:120 ОТ (31:23, 24:38, 32:23, 24:27, 5:9).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. В активе Леброна Джеймса трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 14 передач.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джамал Маррей, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Никола Йокич также оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

«Денвер» прервал четырехматчевую победную серию. «Лейкерс» одержали третью победу подряд.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» (41-12) находится на первом месте, «Денвер» (38-17) — второй. 0