«Зенит» расторг контракт с Жоаном Плазой

Пресс-службазаявила о том, что клуб разорвал контракт с испанским специалистом

«Благодарим испанского специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшем», — пишут на официальной странице клуба в Twitter.

Известно, что контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

BC Zenit parts ways with head coach Joan Plaza.

We thank coach for the work and wish all the best in future. pic.twitter.com/yZjWF88cnA