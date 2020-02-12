«Зенит» расторг контракт с Жоаном Плазой

«Благодарим испанского специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшем», — пишут на официальной странице клуба в Twitter.
Известно, что контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
BC Zenit parts ways with head coach Joan Plaza.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 12, 2020
We thank coach for the work and wish all the best in future. pic.twitter.com/yZjWF88cnA
Плаза возглавил «Зенит» в позапрошлом году. При его руководстве команда впервые вышла в Евролигу, однако там она выиграла всего два матча из одиннадцати.