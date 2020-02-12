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    «Зенит» расторг контракт с Жоаном Плазой

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит
    Пресс-служба БК «Зенит» заявила о том, что клуб разорвал контракт с испанским специалистом Жоаном Плазой.

    Жоан Плаза
    Жоан Плаза

    «Благодарим испанского специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшем», — пишут на официальной странице клуба в Twitter.

    Известно, что контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

    Плаза возглавил «Зенит» в позапрошлом году. При его руководстве команда впервые вышла в Евролигу, однако там она выиграла всего два матча из одиннадцати.

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