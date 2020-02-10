ЦСКА разобрался с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата, в котором местнаяпринимала

ЦСКА добыл третью победу подряд twitter.com/cskabasket 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в три очка — 22:19. Но уже во второй десятиминутке ЦСКА подтвердил статус фаворита и захватил инициативу.

Во второй половине встречи гости продолжали доминировать и в итоге одержали победу с крупным счетом — 95:72.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков, еще 18 баллов в активе Косты Куфоса. У «Астаны» отличился Душан Ристич, набравший 18 очков и собравший 7 подборов. 16 баллов в активе Малкольма Хилла.

Эта победа стала для ЦСКА третьей кряду в Единой лиге ВТБ. 0