Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

Встреча, которая прошла в Сан-Франциско, завершилась со счетом 125:120 (33:25, 33:34, 30:25, 29:36) в пользу гостей.
В составе «Лейкерс» по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (22 очка, 11 передач) и Энтони Дэвис (27 очков, 10 подборов).
У «Уорриорз» самым результативным на площадке стал Маркиз Крисс, в активе которого 26 очков.
«Лейкерс» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции (39 побед, 12 поражений), «Голден Стэйт» — 15-й (12 побед, 41 поражение).
Другие результаты:
«Орландо» — «Милуоки» — 95:111 (24:30, 22:33, 25:21, 24:28)
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 92:95 (28:17, 22:31, 17:19, 25:28)
«Шарлотт» — «Даллас» — 100:116 (10:31, 33:33, 22:30, 35:22)
«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 117:124 (26:31, 29:29, 30:28, 32:36)
«Торонто» — «Бруклин» — 119:118 (33:36, 33:18, 34:34, 19:30)
«Миннесота» — «Клипперс» — 142:115 (40:31, 41:28, 31:29, 30:27)
«Финикс» — «Денвер» — 108:117 (37:28, 17:27, 24:28, 30:34)
«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 122:102 (24:23, 28:26, 37:29, 33:24) 0