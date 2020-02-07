ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании«Барселона» начала проветривать грязное белье на публике
  • 22:55
    • Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас
  • 22:36
    • Месси не собирается в «Манчестер Сити»
  • 22:13
    • «Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
  • 22:03
    • «Зенит» объявил расписание матчей на турецком сборе
  • 21:31
    • Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире
    Все новости спорта

    Швед: «Црвена Звезда» — сильный соперник, который всегда играет на максимуме

    Баскетбол Химки Евролига
    Защитник «Химок» Алексей Швед высказал мнение о победе над «Црвеной Звездой» в матче Евролиги (78:72).

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    «Мы одержали важную победу сегодня, и теперь самое главное — продолжать в том же духе, оставаться сконцентрированными на нашей цели выйти в плей-офф.

    "Црвена Звезда" — сильный соперник, который всегда играет на максимуме. Неважно, дома матч или в гостях.

    Но мы здорово защищались, хорошо двигали мяч и заслужили победу», — цитирует защитника ТАСС.

    Швед стал самыми результативным игроком матча, набрав 22 очка и сделав 9 результативных передач.

    «Химки» одержали десятую победу в 24 матчах Евролиги и занимают 11-е место в турнирной таблице. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Рома» — «Болонья»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидать ли нам сенсации в матче на «Олимпико»?
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Алавес» не проиграет дома «Эйбару»?
  • «Алавес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Лилль» продлить победную серию?
  • «Анже» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Россия — Финляндия Хоккей Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минутРеакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Финляндии в рамках Евротура 02:270
  • 19:21
    • Чемпион мира назвал «Барселону» клубом клоунов
  • 17:54
    • Названы полуфинальные пары Кубка Испании
  • 17:41
    • Хеведес: С точки зрения финансов, «Зенит» можно сравнить с «Баварией»
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Три очка Свечникова, два балла Кучерова и дебютная шайба ЛетуноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля 08:350
  • Экспресс дня

  • Забьет ли Холанн в Леверкузене?
  • 3.96
    •
  • 23:06
    • Швед: «Црвена Звезда» — сильный соперник, который всегда играет на максимуме
  • 22:55
    • Ковальчуком интересуются «Бостон», «Калгари» и «Эдмонтон»
  • 22:30
    • «Крылья Советов» интересуются защитником «Динамо»
    Неймар Футбол Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и РоналдуБразильский нападающий может стать действительно полезным для «Пари Сен-Жермен» Вчера в 13:510
  • 17:32
    • Джано: При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»
  • 15:58
    • «Краснодар» уступил «Виктории» в контрольном матче
  • 15:43
    • Клопп — лучший тренер месяца в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •