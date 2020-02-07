Швед: «Црвена Звезда» — сильный соперник, который всегда играет на максимуме

Защитник «Химок»высказал мнение о победе над «Црвеной Звездой» в матче Евролиги (78:72).

«Мы одержали важную победу сегодня, и теперь самое главное — продолжать в том же духе, оставаться сконцентрированными на нашей цели выйти в плей-офф.

"Црвена Звезда" — сильный соперник, который всегда играет на максимуме. Неважно, дома матч или в гостях.

Но мы здорово защищались, хорошо двигали мяч и заслужили победу», — цитирует защитника ТАСС.

Швед стал самыми результативным игроком матча, набрав 22 очка и сделав 9 результативных передач.

«Химки» одержали десятую победу в 24 матчах Евролиги и занимают 11-е место в турнирной таблице. 0