Куртинайтис: Рад, что команда оставила на площадке сердце

Главный тренер «Химок»прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Евролиги против(78:72).

«Матч получился тяжелым, так как обе команды устали вследствие "двойной" недели в Евролиге, а также матчей национальных чемпионатов.

Тем не менее я рад, что мы выиграли. У нас было немного игроков из-за травм, и сегодня мы сыграли ввосьмером. Хорошо, что этого хватило для победы.

Уже не первую игру я доволен тем, как мы боремся и стараемся. В начале сезона мы как-то больше ставили на нападение, играли веселее и красивее, в чем нас многие упрекали из-за сосредоточении именно на атаке.

Потом пришел спад, связанный с травмами и усталостью, и по ходу чемпионата нападение стало не столь доминировать.

В данный момент в Евролиге доминирует защита. Мы перестроились на этот стиль, и даже проиграв "Басконии" и "Маккаби", а также уступив третью четверть ЦСКА, мы показали, что у нас достаточно старания и желания даже при всей усталости.

Сегодня мы проявили характер и, даже проиграв подбор, боролись достаточно, чтобы победить. Рад, что команда оставила на площадке сердце» — цитирует тренера официальный сайт «Химок». 0