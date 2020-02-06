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    «Денвер» переиграл «Юту», «Торонто» вырвал победу у «Индианы»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Денвер Наггетс Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Атланта Хоукс Оклахома-Сити Тандер Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс Орландо Мэджик Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз Бруклин Нетс Финикс Санз Детройт Пистонс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» на своем паркете проиграла «Денверу» со счетом 95:98 (32:25, 25:24, 18:23, 20:26).

    «Торонто»
    «Торонто»

    Самым результативным игроком матча с 31 очком стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей. На счету Бояна Богдановича трипл-дабл из 30 очков, 21 подбора и 10 передач.

    Лучшую результативность в составе «Юты» продемонстрировал разыгрывающий Майк Конли — 21 очко, 8 подборов и 5 передач. Дабл-даблом отметился французский центровой «Джаз» Руди Гобер, набравший 16 очков и совершивший 14 подборов.

    «Джазмены» потерпели пятое поражение подряд, а «Наггетс» одержал четыре победы в последних пяти матчах.

    «Юта» (32-18) занимает пятое место в Западной конференции, а «Денвер» (36-16) — третье.

    В другом матче дня «Торонто» дома победил «Индиану» — 119:118 (30:20, 18:43, 34:23, 37:32).

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. На счету Сержа Ибаки 30 очков и победный 3-очковый бросок.

    У «Пэйсерс» больше всех набрал Малколм Брогдон — 24 очка, в активе Джастина Холидэя 22 очка. Домантас Сабонис отметился трипл-даблом из 15 очков, 11 подборов и 10 передач.

    «Торонто» (37-14) занимает второе место на Востоке, «Индиана» (31-20) — пятая.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Финикс» 116:108 (38:31, 26:30, 25:25, 27:22)
    «Бруклин» — «Голден Стэйт» 129:88 (40:25, 28:22, 27:17, 34:24)
    «Бостон» — «Орландо» 116:100 (32:24, 25:32, 30:24, 29:20)
    «Оклахома» — «Кливленд» 109:103 (29:28, 32:25, 23:28, 25:22)
    «Миннесота» — «Атланта» 120:127 (24:36, 32:28, 21:32, 43:31)
    «Даллас» — «Мемфис» 107:121 (32:31, 24:28, 22:41, 29:21) 0

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