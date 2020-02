Названы имена тренеров команд на Матч звезд Лиги ВТБ

Стало известно, кто будет руководить командами на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Как сообщает официальный Twitter лиги, главный тренер «Локомотива» Евгений Пашутин будет руководить сборной России, а наставник «Химок» Римас Куртинайтис возглавит сборную мира.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

🌟 Евгений Пашутин из @lokobasket и Римас Куртинайтис из @Khimkibasket возглавят команды на Матче Всех Звезд-2020 в Москве!

🌟 Evgeny Pashutin from Loko & Rimas Kurtinaitis from Khimki will coach in the All-Star Game 2020 in Moscow! pic.twitter.com/xfZxBKnUxP