«Лейкерс» одолели «Бруклин», «Кливленд» уступил «Вашингтону»

победилв выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 128:113 (38:35, 37:35, 29:24, 24:19).

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — у него 27 очков, 12 подборов и 10 передач.

По дабл-даблу сделали Энтони Дэвис (16 очков 11 подборов) и Дуайт Ховард (14 очков, 12 подборов). За «Нетс» 20 очков набрал Кайри Ирвинг, еще 18 — Торин Принс.

«Лейкерс» (36-9) продолжает лидировать в Западной конференции, «Бруклин» (18-25) — восьмой на Востоке.

В другом матче дня «Кливленд» уступил дома «Вашингтону» — 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24).

Лучшей результативностью в составе «Уизардс» отметился Брэдли Бил, набравший 36 очков и сделавший 12 подборов. По 17 очков набрали Иш Смит и латвийский форвард Давис Бертанс, также на их счету четыре и два подбора соответственно.

У хозяев дабл-дабл на счету Ларри Нэнса — 22 очка и 12 подборов, а самым результативным оказался Колин Сэкстон — в его активе 29 очков и 4 подбора.

«Кливленд» (12-33) — 14-й на Востоке, «Вашингтон» (15-29) — 11-й.

Еще в одном поединке «Даллас» нанес гостевое поражение «Портленду» — 133:125 (45:37, 33:26, 25:27, 30:35). 0