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    ЦСКА обыграл «Валенсию» в Евролиге

    Баскетбол Евролига ЦСКА Валенсия
    Московский ЦСКА в домашнем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14).

    ЦСКА
    ЦСКА

    Самым результативным игроком матча стал немецкий центровой армейцев Йоханнес Фойгтман, сделав дабл-дабл — 19 очков и 10 подборов.

    В составе «Валенсии» на счету бельгийского разыгрывающего Сэма Ван Россома 16 очков.

    Армейцы с четырьмя победами подряд занимают третью позицию в турнирной таблице, выиграв 15 матчей из 21-го. «Валенсия» находится на восьмом месте, одержав 10 побед.

    В следующем туре 30 января ЦСКА сыграет в гостях с другим российским клубом «Химки». «Валенсия» 31 января примет греческий «Панатинаикос». 0

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