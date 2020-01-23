ЦСКА обыграл «Валенсию» в Евролиге

Московскийв домашнем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл испанскуюсо счетом 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14).

Самым результативным игроком матча стал немецкий центровой армейцев Йоханнес Фойгтман, сделав дабл-дабл — 19 очков и 10 подборов.

В составе «Валенсии» на счету бельгийского разыгрывающего Сэма Ван Россома 16 очков.

Армейцы с четырьмя победами подряд занимают третью позицию в турнирной таблице, выиграв 15 матчей из 21-го. «Валенсия» находится на восьмом месте, одержав 10 побед.

В следующем туре 30 января ЦСКА сыграет в гостях с другим российским клубом «Химки». «Валенсия» 31 января примет греческий «Панатинаикос». 0