ЦСКА обыграл «Валенсию» в Евролиге

Самым результативным игроком матча стал немецкий центровой армейцев Йоханнес Фойгтман, сделав дабл-дабл — 19 очков и 10 подборов.
В составе «Валенсии» на счету бельгийского разыгрывающего Сэма Ван Россома 16 очков.
Армейцы с четырьмя победами подряд занимают третью позицию в турнирной таблице, выиграв 15 матчей из 21-го. «Валенсия» находится на восьмом месте, одержав 10 побед.
В следующем туре 30 января ЦСКА сыграет в гостях с другим российским клубом «Химки». «Валенсия» 31 января примет греческий «Панатинаикос». 0