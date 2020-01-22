УНИКС разгромил «Галатасарай» в Еврокубке

В домашнем матче топ-16 Еврокубкавыиграл у турецкого

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Поединок в Казани завершился со счетом 94:69 (24:11, 27:22, 18:19, 25:17).

Казанцы с первых минут захватили преимущество и уже к концу первой четверти вели в счет с двузначным преимуществом — 24:11. Во второй десятиминутке подопечные Прифтиса увеличили перевес — 51:33.

В дальнейшем УНИКС контролировал ситуацию на площадке.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 17 очков, 15 баллов на счету Джамара Смита. У «Галатасарая» 22 очка на счету Тая Уэбстера. Дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов оформил Алекс Пойтресс. 0