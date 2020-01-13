«Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Денвер» одолел «Клипперс»

проигралв домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 104:105 (28:21, 23:22, 31:26, 22:36).

По ходу встречи преимущество «рептилий» достигало 18 очков. Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 25 очков.

За проигравших дабл-даблы оформили Серж Ибака (21 очко, 14 подборов) и Кайл Лаури (16 очков, 15 передач).

«Торонто» (25-14) идет четвертым в Восточной конференции, «Сан-Антонио» (17-21) — девятый на Западе.

В другом матче дня «Денвер» на своем паркете обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 110:102 (29:30, 37:22, 23:22, 25:30).

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 26 очков.

«Денвер» одержал третью победу за последние четыре матча. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.

«Денвер» (27-12) — второй на Западе, «Клипперс» (27-13) — пятый там же.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Юта» 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)

«Нью-Йорк» — «Майами» 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)

«Мемфис» — «Голден Стэйт» 122:102 (27:26, 33:33, 35:17, 27:26)

«Бруклин» — «Атланта» 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)

«Финикс» — «Шарлотт» 100:92 (18:24, 28:21, 25:26, 29:21) 0