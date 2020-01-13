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    «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Денвер» одолел «Клипперс»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Лос-Анджелес Клипперс Шарлотт Хорнетс Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Атланта Хоукс Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Майами Хит Юта Джаз Вашингтон Уизардс
    «Торонто» проиграл «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 104:105 (28:21, 23:22, 31:26, 22:36).

    «Торонто» — «Сан-Антонио»
    «Торонто» — «Сан-Антонио»

    По ходу встречи преимущество «рептилий» достигало 18 очков. Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 25 очков.

    За проигравших дабл-даблы оформили Серж Ибака (21 очко, 14 подборов) и Кайл Лаури (16 очков, 15 передач).

    «Торонто» (25-14) идет четвертым в Восточной конференции, «Сан-Антонио» (17-21) — девятый на Западе.

    В другом матче дня «Денвер» на своем паркете обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 110:102 (29:30, 37:22, 23:22, 25:30).

    Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

    В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 30 очков. Лу Уильямс записал в свой актив 26 очков.

    «Денвер» одержал третью победу за последние четыре матча. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.

    «Денвер» (27-12) — второй на Западе, «Клипперс» (27-13) — пятый там же.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Юта» 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)
    «Нью-Йорк» — «Майами» 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)
    «Мемфис» — «Голден Стэйт» 122:102 (27:26, 33:33, 35:17, 27:26)
    «Бруклин» — «Атланта» 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)
    «Финикс» — «Шарлотт» 100:92 (18:24, 28:21, 25:26, 29:21) 0

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