«Бостон» и «Хьюстон» одержали разгромные победы

В очередном матче НБАпрервал серию из трех поражений, разгромив на своей площадкесо счетом 140:105 (41:24, 31:33, 42:25, 26:23).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум, на счету которого 41 очко, 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом отличился центровой «Селтикс» Энес Картер, который набрал 22 очка, совершил 19 подборов и отдал 1 передачу.

В составе «Пеликанс» лучшим бомбардиром стал разыгрывающий Фрэнк Джексон — 22 очка и 2 передачи.

«Бостон» (26-11) занимает третье место в Восточной конференции, а «Нью-Орлеан» (14-26) — 14-е на Западе.

В другом матче дня «Хьюстон» на своем паркете переиграл «Миннесоту» со счетом 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден. На счету 30-летнего американца дабл-дабл из 32 очков и 12 передач. Отметим, что в этом матче Харден стал пятым действующим игроком НБА, набравшим 20 000 очков в карьере.

Также дабл-дабл в составе «Хьюстона» оформил Расселл Уэстбрук (30 очков, 10 передач) и Айзея Хартенштайн (17 очков, 15 подборов). У «Тимбервулвз» самым результативным был Джош Окоги — 16 очков.

«Хьюстон» (26-12) занимает четвертое место в Западной конференции, а «Миннесота» (15-23) — 12-е.

Другие результаты:

«Детройт» — «Чикаго» 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)

«Оклахома» — «Лейкерс» 110:125 (19:41, 30:32, 33:29, 28:23)

«Даллас» — «Филадельфия» 109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)

«Денвер» — «Кливленд» 103:111 (18:23, 24:28, 29:34, 32:26) 0