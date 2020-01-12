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    «Бостон» и «Хьюстон» одержали разгромные победы

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    В очередном матче НБА «Бостон» прервал серию из трех поражений, разгромив на своей площадке «Нью-Орлеан» со счетом 140:105 (41:24, 31:33, 42:25, 26:23).

    Джейсон Тэйтум
    Джейсон Тэйтум

    Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум, на счету которого 41 очко, 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом отличился центровой «Селтикс» Энес Картер, который набрал 22 очка, совершил 19 подборов и отдал 1 передачу.

    В составе «Пеликанс» лучшим бомбардиром стал разыгрывающий Фрэнк Джексон — 22 очка и 2 передачи.

    «Бостон» (26-11) занимает третье место в Восточной конференции, а «Нью-Орлеан» (14-26) — 14-е на Западе.

    В другом матче дня «Хьюстон» на своем паркете переиграл «Миннесоту» со счетом 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33).

    Самым результативным игроком матча стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден. На счету 30-летнего американца дабл-дабл из 32 очков и 12 передач. Отметим, что в этом матче Харден стал пятым действующим игроком НБА, набравшим 20 000 очков в карьере.

    Также дабл-дабл в составе «Хьюстона» оформил Расселл Уэстбрук (30 очков, 10 передач) и Айзея Хартенштайн (17 очков, 15 подборов). У «Тимбервулвз» самым результативным был Джош Окоги — 16 очков.

    «Хьюстон» (26-12) занимает четвертое место в Западной конференции, а «Миннесота» (15-23) — 12-е.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Чикаго» 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)
    «Оклахома» — «Лейкерс» 110:125 (19:41, 30:32, 33:29, 28:23)
    «Даллас» — «Филадельфия» 109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)
    «Денвер» — «Кливленд» 103:111 (18:23, 24:28, 29:34, 32:26) 0

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