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    «Хьюстон» обыграл «Денвер», «Торонто» победил «Кливленд»

    Баскетбол НБА Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Шарлотт Хорнетс Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своем паркете победил «Денвер» со счетом 130:104 (38:26, 31:26, 23:37, 38:15).

    «Торонто»
    «Торонто»

    Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден. На счету Расселла Уэстбрука 28 очков. По дабл-даблу оформили Клинт Капела (16 очков, 10 подборов) и Исайя Хартенштайн (16 очков, 12 подборов). У «Наггетс» самым результативным оказался Никола Йокич — 21 очко.

    «Хьюстон» (23-11) идет четвертым на Западе, «Денвер» (23-10) занимает вторую позицию.

    В другом матче дня «Торонто» дома обыграл «Кливленд» со счетом 117:97 (27:25, 32:18, 27:26, 31:28).

    Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 24 очка. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

    Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Коллин Секстон, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Кевин Лав (10 очков и 11 подборов) и Тристан Томпсон (14 очков и 11 подборов).

    «Торонто» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

    «Торонто» (23-11) — четвертый на Востоке, «Кливленд» (10-23) — 13-й.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Филадельфия» 115:97 (29:27, 38:16, 29:23, 19:31)
    «Шарлотт» — «Бостон» 92:109 (18:24, 25:26, 30:30, 19:29)
    «Сакраменто» — «Клипперс» 87:105 (23:28, 17:29, 33:31, 14:17)
    «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» 117:113 ОТ (25:32, 28:23, 24:20, 23:25, 17:13)
    «Оклахома» — «Даллас» 106:101 (20:32, 30:19, 27:27, 29:23) 0

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