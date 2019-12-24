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    «Индиана» в овертайме одолела «Торонто», «Денвер» выиграл у «Финикса»

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Денвер Наггетс Финикс Санз Детройт Пистонс Филадельфия Сиксерс Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Чикаго Буллз Майами Хит Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз
    «Индиана» одержала победу над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Никола Йокич
    Никола Йокич

    Встреча, которая прошла на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», завершилась со счетом 120:115 ОТ (30:19, 24:25, 24:35, 29:28, 13:8).

    Лучшими в составе победителей стали Ти Джей Уоррен и Майлз Тернер, набравшие по 24 очка. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов.

    У действующих чемпионов Кайл Лоури записал на свой счет 30 очков, 9 передач и 6 подборов.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает четвертое место (21 победа, 9 поражений), а «Индиана» — шестое (21 победа, 10 поражений).

    «Индиана» — «Торонто»

    В еще одном матче «Денвер» на выезде переиграл «Финикс» — 113:111 (34:22, 22:27, 26:32, 31:30).

    Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 10 передач.

    У «Санз» Рики Рубио отметился 21 очком и 9 передачами.

    В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает второе место (21 победа, 8 поражений), а «Финикс» — 11-е (11 побед, 19 поражений).

    «Финикс» — «Денвер»

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Филадельфия» — 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)
    «Кливленд» — «Атланта» — 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)
    «Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 115:121 (37:32, 27:31, 27:31, 24:27)
    «Орландо» — «Чикаго» — 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14)
    «Майами» — «Юта» — 107:104 (32:28, 21:24, 23:29, 31:23)
    «Мемфис» — «Сан-Антонио» — 115:145 (31:46, 30:26, 28:36, 26:37)
    «Сакраменто» — «Хьюстон» — 104:113 (21:37, 36:28, 22:32, 25:16)
    «Портленд» — «Нью-Орлеан» — 94:102 (31:31, 25:23, 21:28, 17:20)
    «Голден Стэйт» — «Миннесота» — 113:104 (22:22, 35:21, 27:24, 29:37) 0

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