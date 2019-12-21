«Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы

В регулярном чемпионате НБАна своей площадке обыграл— 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33).

Самым результативным в составе действующих чемпионов НБА стал Кайл Лаури — у него 26 очков. Серж Ибака набрал 23 очка и сделал 10 подборов.

У проигравших 37 очков заработал Брэдли Бил.

«Торонто» выиграл четверты матч кряду и остался на четвертой позиции в Восточной конференции, «Вашингтон» потерпел шестое поражение в семи играх и занимает 12-ю строку.

В другом матче «Кливленд» дома переиграл «Мемфис» со счетом 114:107 (25:27, 30:24, 26:36, 33:20).

Лидером по набранным очкам стал разыгрывающий «Кливленда» Джордан Кларксон. На его счету 31 очко, 6 подборов и 1 передача. Дабл-даблом отметился форвард «Кливленда» Кевин Лав, набравший 21 очко и сделавший 13 подборов и 1 передачу.

Лучшим по результативности в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон — 22 очка.

«Кливленд» (8-21) занимает 13-е место в Восточной конференции. «Мемфис» (10-19) — 13-й на Западе.

Другие результаты:

«Индиана» — «Сакраменто» 119:105 (30:32, 38:25, 24:22, 27:26)

«Бостон» — «Детройт» 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24)

«Оклахома» — «Финикс» 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17)

«Майами» — «Нью-Йорк» 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40)

«Филадельфия» — «Даллас» 98:117 (28:35, 29:28, 20:25, 21:29)

«Денвер» — «Миннесота» 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25) 0