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    «Клипперс» выиграли у «Индианы», «Хьюстон» уступил «Сакраменто»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс Хьюстон Рокетс Сакраменто Кингз Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Детройт Пистонс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз Миннесота Тимбервулвз
    Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» одержали победу над «Индианой Пэйсерс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Пол Джордж
    Пол Джордж

    Встреча, которая прошла на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», завершилась со счетом 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19).

    Главным героем встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, который собрал коллекцию из 36 очков, 9 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота.

    Дабл-даблом в составе «Пэйсерс» отметился Домантас Сабонис - 18 очков, 22 подбора.

    «Клипперс» занимают второе место в Западной конференции (18 побед, 7 поражений). «Индиана» — шестая на Востоке (15 побед, 9 поражений).

    «Индиана» — «Клипперс»

    «Хьюстон Рокетс» в домашнем матче потерпел поражение от «Сакраменто Кингз» — 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25).

    Самым результативными игроком встречи стал защитник «Рокетс» Расселл Уэстбрук, который набрал 34 очка. Дабл-даблами у «Хьюстона» отметились Джеймс Харден (27 очков, 10 передач), Клинт Капела (13 очков, 17 подборов) и Пи Джей Такер (10 очков, 19 подборов).

    У «Кингз» выделялся Бадди Хилд, записавший на свой счет 26 очков.

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает пятое место (15 побед, 8 поражений), а «Сакраменто» — десятое (10 побед, 13 поражений).

    «Хьюстон» — «Сакраменто»

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Кливленд» — 110:88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22)
    «Нью-Орлеан» — «Детройт» — 103:105 (29:25, 24:22, 21:34, 29:24)
    «Милуоки» — «Орландо» — 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28)
    «Чикаго» — «Торонто» — 92:93 (30:30, 21:19, 20:22, 21:22)
    «Юта» — «Оклахома» — 90:104 (24:25, 23:26, 21:34, 22:19)
    «Финикс» — «Миннесота» — 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24) 0

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