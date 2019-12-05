«Атланта» проиграла «Бруклину», «Милуоки» разгромил «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБАдома проиграласо счетом 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39).

В составе победителей самым результативным стал Гарретт Темпл, набравший 27 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

В составе победителей самым результативным стал Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 передач. Кэм Реддиш записал в свой актив 25 очков.

«Атланта» потерпела 11-е поражение за последние 12 игр. «Бруклин» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В другом матче «Детройт» уступил «Милуоки» — 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35).

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. В составе проигравший команды по дабл-даблу оформили Андре Драммонд (23 очка и 14 подборов) и Блэйк Гриффин (16 очков и 10 подборов).

Таким образом, «Милуоки» одержал 13-ю победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел первое поражение после серии из двух побед.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» 106:91 (28:20, 30:34, 28:22, 20:15)

«Орландо» — «Финикс» 128:114 (31:37, 34:21, 38:28, 25:28)

«Бостон» — «Майами» 112:93 (20:28, 32:16, 30:25, 30:24)

«Оклахома» — «Индиана» 100:107 (29:26, 21:23, 28:30, 22:28)

«Чикаго» — «Мемфис» 106:99 (27:20, 23:15, 28:29, 28:35)

«Даллас» — «Миннесота» 121:114 (30:25, 23:31, 27:28, 41:30)

«Юта» — «Лейкерс» 96:121 (26:34, 21:31, 28:29, 21:27) 0