«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис», «Финикс» уступил «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома проигралсо счетом 95:114 (30:28, 16:33, 26:22, 23:31).

Самым результативным в составе победителей стал Алек Беркс, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 10 подборов и 11 передач оформил Дрэймонд Грин.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джа Морант, записавший в свой актив 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 передач оформил Джей Краудер.

«Мемфис» потерпел второе поражение подряд. «Голден Стэйт» в свою очередь прервал семиматчевую серию поражений.

В другом поединке «Сакраменто» на своей площадке переиграл «Финикс» — 120:116 (33:19, 29:26, 25:30, 33:41).

Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов оформил Ричаун Холмс. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков.

«Сакраменто» одержал вторую победу подряд. «Финикс» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Портленд» 115:104 (27:28, 26:26, 35:25, 27:25)

«Лейкерс» — «Оклахома» 112:107 (33:28, 30:25, 30:34, 19:20) 0