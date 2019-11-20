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    «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис», «Финикс» уступил «Сакраменто»

    Баскетбол НБА Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис» дома проиграл «Голден Стэйт» со счетом 95:114 (30:28, 16:33, 26:22, 23:31).

    «Мемфис» — «Голден Стэйт»
    «Мемфис» — «Голден Стэйт»

    Самым результативным в составе победителей стал Алек Беркс, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 10 подборов и 11 передач оформил Дрэймонд Грин.

    В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джа Морант, записавший в свой актив 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 передач оформил Джей Краудер.

    «Мемфис» потерпел второе поражение подряд. «Голден Стэйт» в свою очередь прервал семиматчевую серию поражений.

    В другом поединке «Сакраменто» на своей площадке переиграл «Финикс» — 120:116 (33:19, 29:26, 25:30, 33:41).

    Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов оформил Ричаун Холмс. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков.

    «Сакраменто» одержал вторую победу подряд. «Финикс» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Портленд» 115:104 (27:28, 26:26, 35:25, 27:25)
    «Лейкерс» — «Оклахома» 112:107 (33:28, 30:25, 30:34, 19:20) 0

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