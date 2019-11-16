«Вашингтон» одолел «Миннесоту», 44 очка Хардена принесли победу «Хьюстону»

на выезде переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 137:116 (39:30, 37:43, 26:19, 35:24).

«Вашингтон» с первой же четверти захватил преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за «Миннесотой» — к большому перерыву от преимущества «Вашингтона» осталось 3 очка.

Тем не менее, в третьей и заключительной четвертях доминировал столичный клуб. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 результативных передач. Еще один дабл-дабл на счету Моритца Вагнера, набравшего 30 очков и совершившего 15 подборов.

В составе хозяев дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс, набравший 36 очков и совершивший 10 подборов.

В другом поединке дня «Хьюстон» дома переиграл «Индиану» — 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23).

Решающей в матче стала заключительная четверть, в которой «Хьюстон» выиграл с разницей в восемь очков и оформил победу в матче.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 44 очка. В составе гостей 18 очков набрал Домантас Сабонис, добавивший к этому 13 передач, оформив дабл-дабл.

Другие результаты:

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 100:105 (32:23, 19:29, 20:24, 29:29)

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 99:97 (20:30, 29:20, 25:21, 25:26)

«Оклахома» — «Филадельфия» — 127:119 ОТ (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12)

«Орландо» — «Сан-Антонио» — 111:109 (24:31, 23:25, 32:26, 32:27)

«Шарлотт» — «Детройт» — 109:106 (25:35, 26:30, 32:18, 26:23) 0