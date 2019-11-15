Итудис: Старались давить на больные точки «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал результат матча Евролиги против(88:70).

«Мы реабилитировались после нашего предыдущего матча Евролиги в Виллербане.

Для игроков, для всех нас, конечно, не лучшее решение в этой ситуации выходить против такого соперника.

Нужно выходить и биться, и, думаю, мы сегодня так и сделали. Мы контролировали игру именно по борьбе.

В первой половине мы разделили подборы на щите соперников, 9:9. Единственное, в чем мы уступали, так это по потерям, мы сделали семь до перерыва.

Мы исправились во второй половине, сделали всего две ошибки за 20 минут и здорово делились мячом.

Мы старались давить на больные точки соперника и создавать за счет этого, и, в большинстве случаев у нас получалось, мы находили хорошие броски.

Даже при том, что я не люблю говорить об отсутствующих по ходу сезона, это нам дорого стоит по ходу дела. И все же важно, кто играет, а не кто отсутствует.

Это хорошая, важная победа, но в то же время просто один из матчей в марафоне», — цитирует тренера официальный сайт москвичей. 0