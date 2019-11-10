Дабл-даблы Хардена и Дончича, седьмая подряд победа «Бостона»

В матче регулярного чемпионата НБАна выезде переиграл— 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27).

После большого перерыва «Хьюстон» смог резко прибавить и выиграть третий игровой отрезок с разницей в 18 очков, превратив четвертую четверть в формальность.

В составе победителей дабл-дабл на свой счет записал Джеймс Харден, набравший 42 очка и совершивший 10 подборов. В составе хозяев дабл-дабл оформил Уэнделл Картер, набравший 13 очков и совершивший 16 подборов.

Обзор матча

В другом поединке дня «Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 138:122 (31:34, 37:28, 36:29, 34:31).

В составе победителей дабл-дабл на свой счет записал Лука Дончич, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов. В составе хозяев 23 очка у Джарена Джексона-младшего.

Обзор матча

«Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил с разгромным счетом 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31).

Для «Селтикс» эта победа стала седьмой кряду.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан (22 очка). Близок к дабл-даблу был центровой хозяев Трей Лайлз (10 очков, 8 подборов).

Обзор матча

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 110:115 (28:33, 33:22, 25:26, 24:34)

«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24) 0