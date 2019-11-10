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    Дабл-даблы Хардена и Дончича, седьмая подряд победа «Бостона»

    Баскетбол НБА Шарлотт Хорнетс Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Оклахома-Сити Тандер Голден Стэйт Уорриорз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» — 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    После большого перерыва «Хьюстон» смог резко прибавить и выиграть третий игровой отрезок с разницей в 18 очков, превратив четвертую четверть в формальность.

    В составе победителей дабл-дабл на свой счет записал Джеймс Харден, набравший 42 очка и совершивший 10 подборов. В составе хозяев дабл-дабл оформил Уэнделл Картер, набравший 13 очков и совершивший 16 подборов.

    Обзор матча

    В другом поединке дня «Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 138:122 (31:34, 37:28, 36:29, 34:31).

    В составе победителей дабл-дабл на свой счет записал Лука Дончич, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов. В составе хозяев 23 очка у Джарена Джексона-младшего.

    Обзор матча

    «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил с разгромным счетом 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31).

    Для «Селтикс» эта победа стала седьмой кряду.

    Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан (22 очка). Близок к дабл-даблу был центровой хозяев Трей Лайлз (10 очков, 8 подборов).

    Обзор матча

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 110:115 (28:33, 33:22, 25:26, 24:34)

    «Оклахома» — «Голден Стэйт» — 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24) 0

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