«Финикс» остановил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию поражений

«Санс» прервали пятиматчевую серию побед «Сиксерс».
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который набрал 40 очков. Также дабл-дабл в активе Рики Рубио — 21 очко и 10 передач.
В другом матче дня «Вашингтон» на своем паркете переиграл «Детройт» — 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21).
«Уизардз» прервали трехматчевую серию поражений.
В составе «Вашингтона» 22 очка набрал Брэдли Бил, а дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов — в активе Троя Брауна.
Другие результаты:
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 127:118 (34:32, 26:31, 27:20, 40:35)
«Миннесота» — «Милуоки» — 106:134 (27:31, 30:33, 25:38, 24:32)
«Мемфис» — «Хьюстон» — 100:107 (28:33, 32:29, 16:22, 24:23)
«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27) 0