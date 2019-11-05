ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПолезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение
  • 10:01
    • «Финикс» остановил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию поражений
  • 09:43
    • Неймар не будет наказан судом за нападение на фаната
  • 09:30
    • Тедеско: Цель «Спартака» — добиться стабильности
  • 09:15
    • Бэйл вряд ли перейдет в «Манчестер Сити»
  • 08:27
    • Икарди не планирует покидать ПСЖ
    Все новости спорта

    «Финикс» остановил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию поражений

    Баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Детройт Пистонс Миннесота Тимбервулвз Портленд Трэйл Блэйзерс Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс
    «Финикс» на своем паркете переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:109 (29:31, 26:30, 26:21, 33:27).

    Девин Букер
    Девин Букер

    «Санс» прервали пятиматчевую серию побед «Сиксерс».

    Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который набрал 40 очков. Также дабл-дабл в активе Рики Рубио — 21 очко и 10 передач.

    Обзор матча

    В другом матче дня «Вашингтон» на своем паркете переиграл «Детройт» — 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21).

    «Уизардз» прервали трехматчевую серию поражений.

    В составе «Вашингтона» 22 очка набрал Брэдли Бил, а дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов — в активе Троя Брауна.

    Обзор матча

    Другие результаты:

    «Голден Стэйт» — «Портленд» — 127:118 (34:32, 26:31, 27:20, 40:35)

    «Миннесота» — «Милуоки» — 106:134 (27:31, 30:33, 25:38, 24:32)

    «Мемфис» — «Хьюстон» — 100:107 (28:33, 32:29, 16:22, 24:23)

    «Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Зенит» против «Лейпцига» на родном поле?
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Бой за 3 очка в Дортмунде
  • «Боруссия» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Испытает ли «Барселона» снова проблемы со «Славией»?
  • «Барселона» — «Славия». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ Вчера в 14:080
  • 21:20
    • Тедеско: Мы не заслужили победу сегодня
  • 19:47
    • «Ак Барс» всухую победил «Северсталь»
  • 19:31
    • ЦСКА на выезде уступил «Нефтехимику»
    Малкин набрал первое очко после травмы Хоккей НХЛ. Гол Панарина, ассист Малкина, два очка НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 09:020
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Барселона» реабилитироваться перед болельщиками?
  • 5.20
    •
  • 00:53
    • Парфенов: В матче с «Оренбургом» было достаточно моментов
  • 00:44
    • «Сампдория» обыграла СПАЛ
  • 00:29
    • Шамов: Подошли в хорошей форме к «Спартаку», разобрали соперника
    Эдер Футбол РПЛ. Ничья «Локомотива», поражение «Спартака», «Зенит» и ЦСКА обменялись голамиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата России по футболу 00:222
  • 18:27
    • «Крылья Советов» разошлись миром с «Рубином»
  • 00:13
    • Бакаев: Ошибки судей бывают, но нужно самим забивать
  • 23:53
    • Жиго: Судья не назначил пенальти, но мы проиграли не из-за него
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •