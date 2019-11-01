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    «Клипперс» обыграл «Сан-Антонио», «Нью-Орлеан» нанес поражение «Денверу»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс Атланта Хоукс Майами Хит
    В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан» на своей площадке обыграл «Денвер» со счетом 122:107 (32:30, 24:22, 30:23, 36:32).

    Джалил Окафор
    Джалил Окафор

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джалил Окафор, набравший 26 очков. На счету Брэндона Ингрэма 25 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Майкл Портер, который записал в свой актив 15 очков. По 14 очков набрали Джерами Грант и Джамал Маррей.

    Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НБА. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Атланта» на своем паркете уступила «Майами» со счетом 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21).

    Самым результативным игроком матча с 28 очками стал разыгрывающий «Хит» Кендрик Нанн. У «Хоукс» самым результативным стал Джабари Паркер — 28 очков.

    Еще в одном поединке «Клипперс» дома обыграл «Сан-Антонио» — 103:97 (23:24, 27:24, 30:27, 23:22).

    Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 38 очков и сделавший 12 подборов. За «Сперс» 29 очков набрал Демар Дерозан.

    «Сан-Антонио» после трех побед на старте потерпел первое поражение в сезоне. «Клипперс» выиграли четвертый матч из шести. 0

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