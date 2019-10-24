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    «Филадельфия» победила «Бостон», Ирвинг набрал 50 очков в матче с «Миннесотой»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Миннесота Тимбервулвз Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс Детройт Пистонс Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Чикаго Буллз Майами Хит Мемфис Гриззлиз Даллас Маверикс Вашингтон Уизардс Сан-Антонио Спёрс Нью-Йорк Никс Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз Сакраменто Кингз
    «Филадельфия Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Бостон Селтикс» со счетом 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25).

    Кайри Ирвинг
    Кайри Ирвинг

    Дабл-даблами в составе победителей отметились Тобиас Харрис (15 очков, 15 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков, 13 подборов). Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Бен Симмонс, в активе которого 24 очка, 9 передач и 8 подборов.

    Самым результативным в составе «Бостона» стал Гордон Хэйворд, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов оформил Джейсон Тейтум.

    «Филадельфия» — «Бостон»

    «Бруклин Нетс» на домашней площадке в овертайме уступил «Миннесоте Тимбервулвз» — 126:127 ОТ (22:33, 34:35, 37:20, 22:27, 11:12).

    Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Карл-Энтони Таунс (36 очков, 14 подборов). Эндрю Уиггинс набрал 21 очко.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 50 очков.

    «Бруклин» — «Миннесота»

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» у себя дома потерпел поражение от «Денвер Наггетс» со счетом 98:104 (27:24, 23:30, 24:19, 24:31).

    У победителей Никола Йокич оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. 19 очков набрал Уилл Бартон.

    В составе проигравших Дамиан Лилланд записал на свой счет 32 очка и 8 передач.

    «Портленд» — «Денвер»

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Детройт» — 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)
    «Орландо» — «Кливленд» — 94:85 (28:24, 27:17, 16:24, 23:20)
    «Шарлотт» — «Чикаго» — 126:125 (37:28, 26:27, 33:40, 30:30)
    «Майами» — «Мемфис» — 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17)
    «Даллас» — «Вашингтон» — 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)
    «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 120:111 (22:15, 37:36, 24:33, 37:27)
    «Юта» — «Оклахома» — 100:95 (23:12, 26:34, 19:28, 32:21)
    «Финикс» — «Сакраменто» — 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19) 0

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