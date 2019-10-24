«Филадельфия» победила «Бостон», Ирвинг набрал 50 очков в матче с «Миннесотой»

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграласо счетом 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25).

Дабл-даблами в составе победителей отметились Тобиас Харрис (15 очков, 15 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков, 13 подборов). Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Бен Симмонс, в активе которого 24 очка, 9 передач и 8 подборов.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Гордон Хэйворд, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов оформил Джейсон Тейтум.

«Филадельфия» — «Бостон»

«Бруклин Нетс» на домашней площадке в овертайме уступил «Миннесоте Тимбервулвз» — 126:127 ОТ (22:33, 34:35, 37:20, 22:27, 11:12).

Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Карл-Энтони Таунс (36 очков, 14 подборов). Эндрю Уиггинс набрал 21 очко.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 50 очков.

«Бруклин» — «Миннесота»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» у себя дома потерпел поражение от «Денвер Наггетс» со счетом 98:104 (27:24, 23:30, 24:19, 24:31).

У победителей Никола Йокич оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. 19 очков набрал Уилл Бартон.

В составе проигравших Дамиан Лилланд записал на свой счет 32 очка и 8 передач.

«Портленд» — «Денвер»

Другие результаты:

«Индиана» — «Детройт» — 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)

«Орландо» — «Кливленд» — 94:85 (28:24, 27:17, 16:24, 23:20)

«Шарлотт» — «Чикаго» — 126:125 (37:28, 26:27, 33:40, 30:30)

«Майами» — «Мемфис» — 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17)

«Даллас» — «Вашингтон» — 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 120:111 (22:15, 37:36, 24:33, 37:27)

«Юта» — «Оклахома» — 100:95 (23:12, 26:34, 19:28, 32:21)

«Финикс» — «Сакраменто» — 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19) 0