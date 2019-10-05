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    ЦСКА разгромил «Валенсию» в Евролиге

    Евролига ЦСКА Валенсия
    Московский ЦСКА стартовал в регулярном чемпионате Евролиги с уверенной победы над «Валенсией». Встреча, проходившая в Испании, завершилась со счетом 96:71.

    ЦСКА начал защиту титула
    ЦСКА начал защиту титула

    Москвичи, являющиеся действующими чемпионами Евролиги, с первых минут владели преимуществом. Первую четверть гости закончили с преимуществом «+7», а к перерыву российский клуб опережал соперника уже на 11 очков.

    В третьей четверти ЦСКА довёл счет до крупного. И лишь в заключительной 10-минутке «Валенсии» удалось навязать боле-менее равную борьбу.

    Форвард ЦСКА Дэрран Хиллиард, набравший 22 очка, стал самым результативным игроком матча. Ещё 20 очков в составе москвичей — в активе у Майка Джеймса.

    В следующем туре ЦСКА будет принимать «Баварию». 0

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