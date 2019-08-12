Швед не поможет сборной России по баскетболу на чемпионате мира

Атакующий защитникне поможетна чемпионате мира по баскетболу-2019.

Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

Швед пропустит турнир из-за травмы, полученной в финале Единой лиги ВТБ.

«Даже подумать не мог, что пропущу Кубок мира. Я очень расстроен. Летом работал по индивидуальной программе: и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную.

К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу. Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках», — сказал Швед.

ЧМ-2019 стартует в Китае 31 августа. 0