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    • Швед не поможет сборной России по баскетболу на чемпионате мира
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    Швед не поможет сборной России по баскетболу на чемпионате мира

    Сборная России
    Атакующий защитник Алексей Швед не поможет сборной России на чемпионате мира по баскетболу-2019.

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

    Швед пропустит турнир из-за травмы, полученной в финале Единой лиги ВТБ.

    «Даже подумать не мог, что пропущу Кубок мира. Я очень расстроен. Летом работал по индивидуальной программе: и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную.

    К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу. Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках», — сказал Швед.

    ЧМ-2019 стартует в Китае 31 августа. 0

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