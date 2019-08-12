ЦСКА подписал американского защитника

Экс-защитник итальянскойстал игроком. С 28-летним американцем подписан контракт на год, сообщает официальный сайт московского клуба.

Отметим, что по итогам сезона-2018/19 Джеймс стал самым результативным игроком Евролиги. К 19,8 очка он добавлял в среднем по 6,4 результативных передачи (второй показатель в турнире).

В сезоне-2017/18 Джеймс провел 36 матчей в НБА за «Финикс» и «Нью-Орлеан», в которых его средние показатели составили 9,3 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи за 19,1 минуты.

Джеймс станет девятым иностранным игроком в составе ЦСКА на предстоящий сезон. По регламенту чемпионата России командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке Лиги ВТБ и еще одного для европейских клубных турниров.

Имя игрока, который будет выступать только в Евролиге, объявят перед началом официальных матчей. 0