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    ЦСКА решил расстаться с Родригесом

    ЦСКА Лига ВТБ
    Разыгрывающий защитник сборной Испании Серхио Родригес покинет московский ЦСКА, сообщают «Известия».

    Серхио Родригес
    Серхио Родригес

    «Армейцы» решили не использовать опцию автоматического продления контракта с 33-летним спортсменом.

    «Серхио не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды. В клубе очень уважают игрока и его весомый вклад в чемпионском сезоне-2018/19, но в итоге было принято решение найти нового разыгрывающего, — заявил источник в клубе.

    В прошедшем сезоне Родригес провел 35 матчей в Евролиге, в которых набирал 9,1 очка, делал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи в среднем за игру. 0

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