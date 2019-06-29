Россия потерпела второе подряд поражение на женском Евробаскете

В сербском Зренянине завершился матч второго тура группового этапа женского, в котором сборнаявстречалась с

Российская команда потерпела поражение — 63:77 (16:23, 16:18, 21:12, 10:24).

К большому перерыву преимущество сербок выросло до 9 баллов — 41:32. В третьей десятиминутке россиянки вернулись в игру и даже сравняли счет, но провальная заключительная четверть свела все усилия россиянок на нет.

Самой результативной в составе победительниц стала Ана Дабович, собравшая коллекцию из 16 очков, 7 подборов и 6 передач. У россиянок 11 баллов в актив команды записала Анастасия Шилова.

Таким образом, сборная России потерпела второе поражение кряду на Евробаскете. В следующем туре команда Олафа Ланге сразится с Беларусью. 0