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    Россия потерпела второе подряд поражение на женском Евробаскете

    Женский баскетбол Женская сборная России
    В сербском Зренянине завершился матч второго тура группового этапа женского Евробаскета, в котором сборная России встречалась с Сербией.

    Россиянки пока не набрали очков
    Россиянки пока не набрали очков

    Российская команда потерпела поражение — 63:77 (16:23, 16:18, 21:12, 10:24).

    К большому перерыву преимущество сербок выросло до 9 баллов — 41:32. В третьей десятиминутке россиянки вернулись в игру и даже сравняли счет, но провальная заключительная четверть свела все усилия россиянок на нет.

    Самой результативной в составе победительниц стала Ана Дабович, собравшая коллекцию из 16 очков, 7 подборов и 6 передач. У россиянок 11 баллов в актив команды записала Анастасия Шилова.

    Таким образом, сборная России потерпела второе поражение кряду на Евробаскете. В следующем туре команда Олафа Ланге сразится с Беларусью. 0

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