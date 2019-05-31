«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

одержал победу надв первом матче финала НБА.

Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28).

В составе «Рэпторс» 32 очка набрал Паскаль Сиакам. 23 балла в копилку команды добавил Кавай Леонард, 20 — Марк Газоль.

Самым результативным у «Уорриорз» стал Стеф Карри, набравший 34 очка. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 10 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач. 21 очко на счету Клэя Томпсона.

Отметим возвращение на площадку после травмы Демаркуса Казинса. Кевин Дюрант до сих пор восстанавливается после травмы.

«Торонто» — «Голден Стэйт»

«Торонто» повел в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Канаде 3 июня. 0