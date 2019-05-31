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    «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

    НБА Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз
    «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финала НБА.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28).

    В составе «Рэпторс» 32 очка набрал Паскаль Сиакам. 23 балла в копилку команды добавил Кавай Леонард, 20 — Марк Газоль.

    Самым результативным у «Уорриорз» стал Стеф Карри, набравший 34 очка. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 10 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач. 21 очко на счету Клэя Томпсона.

    Отметим возвращение на площадку после травмы Демаркуса Казинса. Кевин Дюрант до сих пор восстанавливается после травмы.

    «Торонто» — «Голден Стэйт»

    «Торонто» повел в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Канаде 3 июня. 0

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