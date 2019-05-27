ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПосле кубковых разочарований «Барселона» готовится к лету потрясений
  • 23:14
    • Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
  • 21:32
    • Дьяченко проиграла Серене Уильямс на старте «Ролан Гаррос»
  • 19:36
    • «Локомотив» расстался с Денисовым
  • 19:17
    • Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Франции
  • 19:05
    • «Астон Вилла» победила «Дерби» и вышла в АПЛ
    Все новости спорта

    Куртинайтис: Главное, как можно меньше праздновать победу над УНИКСом

    Химки УНИКС Лига ВТБ
    Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над УНИКСом в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (91:64).

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «Прежде всего хочу поблагодарить зрителей, которые заполнили зал и очень нам помогли. Мы их слышали, они хорошо болели, это наш шестой игрок. Сердечное им спасибо за такую поддержку.

    Также хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. В эту победу сегодня все вложили сердце, что обычно требуют тренеры от игроков.

    Можно и проиграть, но на площадке ты должен выложиться и отдать все силы, что мы и сделали. Очень радует, что мы уверенно выиграли подбор. Думаю, это одна из основных причин победы.

    Мы спокойно контролировали игру, 90% бросков были хорошими и, как следствие, такой хороший процент попаданий трехочковых. Команду всегда убивает, когда соперник забивает столько трехочковых.

    Не хотел бы никого выделять, все сыграли хорошо, все внесли свой вклад в победу, однако это уже история, пусть и приятная.

    В плей-офф неважно, с какой разницей выиграть, "+20" или "+1". Победа есть победа.

    Сейчас самое главное правильно оценить эту победу, как можно меньше ее праздновать и прийти готовыми на следующую игру, где будет решаться все», — цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • ЦСКА остановил европейский «Голден Стэйт» и вернулся на трон
  • 20/05/2019 в 12:01
    •
  • Прогноз
  • Португалия U20 — Аргентина U20
  • 1.70
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бостон» обыграет «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Как завершится матч фаворитов молодежного чемпионата мира?
  • Португалия U20 — Аргентина U20. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Французы не изменят своей тактике
  • Панама U20 — Франция U20. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол «Спартак» отмучался. Кононов так и не построил командуРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых на финише сезона Вчера в 01:100
  • 16:10
    • Комбаров останется в «Арсенале» до 2020 года
  • 14:27
    • Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»
  • 12:13
    • Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF
    Сборная Финляндии Хоккей Финляндия выиграла ЧМ-2019, Россия — третьяСпортивные СМИ подвели итоги прошедшего ЧМ по хоккею в Словакии Вчера в 14:000
  • Экспресс дня

  • Лэмпард останется без АПЛ, Украина добудет вторую победу
  • 3.48
    •
  • 23:52
    • Берлинский «Унион» вышел в Бундеслигу
  • 23:42
    • Новая Зеландия обыграла Норвегию на молодежном ЧМ, Нигерия уступила США
  • 23:28
    • Силвиньо возглавил «Лион»
    Мануэл Фернандеш Футбол Фернандеш подарил «Локомотиву» шанс на реванш в Лиге чемпионовЗаочная победа «Локомотива» над «Краснодаром» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:570
  • 23:00
    • «Атлетико» заинтересован в трансфере Семеду
  • 22:52
    • Куртинайтис: Главное, как можно меньше праздновать победу над УНИКСом
  • 22:35
    • Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить