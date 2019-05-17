«Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги

одержал победу надв первом матче «Финала четырех» Евролиги.

Встреча, которая прошла в испанской Витории, завершилась со счетом 92:73 (19:20, 26:20, 23:17, 24:16).

Главным героем встречи стал экс-игрок «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Шейн Ларкин, который набрал 30 очков, отметился 7 ассистами и 7 подборами. 25 очков на свой счет записал Василье Мичич.

У проигравших самым результативным с 14 баллами стал центровой Ян Веселы.

«Анадолу Эфес» сыграет за главный трофей Евролиги с победителем пары ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания). 0