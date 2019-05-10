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    «Филадельфия» и «Портленд» сравняли счет в своих сериях

    НБА Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс
    В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия» на домашнем паркете обыграла «Торонто» — 112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34).

    Джоэл Эмбиид
    Джоэл Эмбиид

    Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. 21 балл на счету Паскаля Сиакама.

    В составе победителей дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид. 25 баллов у Джимми Батлера.

    Счет в серии стал ничейным — 3:3. Решающий седьмой матч команды проведут 13 мая на площадке «Торонто».

    «Портленд» обыграл «Денвер» в шестом матче полуфинала Западной конференции НБА со счетом 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 32 очка. Еще 30 очков заработал Си Джей Макколлум.

    У проигравших 29 очков и 12 подборов в активе Николы Йокича. Джамал Маррей оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

    Счет в серии стал ничейным — 3:3. Решающий, седьмой матч состоится на площадке «Наггетс» 12 мая. 0

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