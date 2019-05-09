Итудис: У ЦСКА и «Нижнего Новгорода» разные цели и задачи

Димитрис Итудис
globallookpress.com
«В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой в серии со счетом 3-0 и выходом в полуфинал Единой лиги.
К сожалению, не доиграл матч Серхио Родригес. Что с ним, пока не знаю — возможно, что-то с голеностопом.
О сопернике могу сказать только добрые слова. Команда весь сезон демонстрировала хороший баскетбол, и даже несмотря на травмы ведущих защитников, она старалась навязать нам борьбу в третьем матче серии.
Но надо учитывать, что у ЦСКА и "Нижнего Новгорода" разные цели и задачи», — передает слова специалиста «Матч ТВ».
Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ вышел УНИКС, переигравший в трех матчах серии «Калев». 0