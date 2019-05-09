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    Итудис: У ЦСКА и «Нижнего Новгорода» разные цели и задачи

    ЦСКА Нижний Новгород Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (3-0).

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой в серии со счетом 3-0 и выходом в полуфинал Единой лиги.

    К сожалению, не доиграл матч Серхио Родригес. Что с ним, пока не знаю — возможно, что-то с голеностопом.

    О сопернике могу сказать только добрые слова. Команда весь сезон демонстрировала хороший баскетбол, и даже несмотря на травмы ведущих защитников, она старалась навязать нам борьбу в третьем матче серии.

    Но надо учитывать, что у ЦСКА и "Нижнего Новгорода" разные цели и задачи», — передает слова специалиста «Матч ТВ».

    Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ вышел УНИКС, переигравший в трех матчах серии «Калев». 0

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