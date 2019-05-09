Итудис: У ЦСКА и «Нижнего Новгорода» разные цели и задачи

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с(3-0).

«В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой в серии со счетом 3-0 и выходом в полуфинал Единой лиги.

К сожалению, не доиграл матч Серхио Родригес. Что с ним, пока не знаю — возможно, что-то с голеностопом.

О сопернике могу сказать только добрые слова. Команда весь сезон демонстрировала хороший баскетбол, и даже несмотря на травмы ведущих защитников, она старалась навязать нам борьбу в третьем матче серии.

Но надо учитывать, что у ЦСКА и "Нижнего Новгорода" разные цели и задачи», — передает слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ вышел УНИКС, переигравший в трех матчах серии «Калев». 0