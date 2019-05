Монти Уильямс назначен главным тренером «Финикс Санз»

Новым главным тренеромстал, сообщает клубная пресс-служба.

47-летний специалист с 2010 по 2015 год в течение пяти сезонов возглавлял «Нью-Орлеан Пеликанс».

Под его руководством команда одержала 173 победы при 221 поражении в регулярном чемпионате и дважды выходила в плей-офф, где оба раза уступала в первом раунде.

В нынешнем сезоне Монти работает ассистентом Бретта Брауна в «Филадельфии».

Напомним, что «Финикс Санз» остался без главного тренера после завершения регулярного чемпионата, когда от выполнения обязанностей был освобождён Игор Кокошков.

Под руководством последнего аризонцы не сумели добиться прогресса и вновь завершили чемпионат на последнем месте в Западной конференции.

Отметим, что с 2016 года это уже четвёртая перестановка на тренерском мостике команды.

The Suns have agreed to terms with Monty Williams to become the 20th head coach in franchise history! pic.twitter.com/Wm7tU8agIX