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    Монти Уильямс назначен главным тренером «Финикс Санз»

    Финикс Санз НБА
    Новым главным тренером «Финикс Санз» стал Монти Уильямс, сообщает клубная пресс-служба.

    Монти Уильямс
    Монти Уильямс

    47-летний специалист с 2010 по 2015 год в течение пяти сезонов возглавлял «Нью-Орлеан Пеликанс».

    Под его руководством команда одержала 173 победы при 221 поражении в регулярном чемпионате и дважды выходила в плей-офф, где оба раза уступала в первом раунде.

    В нынешнем сезоне Монти работает ассистентом Бретта Брауна в «Филадельфии».

    Напомним, что «Финикс Санз» остался без главного тренера после завершения регулярного чемпионата, когда от выполнения обязанностей был освобождён Игор Кокошков.

    Под руководством последнего аризонцы не сумели добиться прогресса и вновь завершили чемпионат на последнем месте в Западной конференции.

    Отметим, что с 2016 года это уже четвёртая перестановка на тренерском мостике команды.

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