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    «Голден Стэйт» разобрался с «Майами», «Филадельфия» одолела «Лейкерс»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Портленд Трэйл Блэйзерс Майами Хит
    «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете сломил сопротивление «Майами Хит» — 120:118.

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант
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    По ходу первой четверти «Хит» вели с преимуществом в 16 очков, а за 50 секунд до истечения основного времени побеждали 118:115, однако действующие чемпионы совершили решающий рывок.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 39 очков. 29 баллов на счету Клэя Томпсона (6 из 13 из-за дуги), 25 — у Стивена Карри (5 из 10 из-за дуги). В составе гостей 37 очков набрал Джош Ричардсон.

    «Воины» (40-15) одержали четвертую победу кряду. У «Майами» (25-29) пять поражений в шести последних матчах. «Хит» вылетели из зоны плей-офф.

    «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимала «Лос-Анджелес Лейкерс» и победила с разгромным счетом 143:120.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кайл Кузма, набравший 39 очков. На счету Леброна Джеймса дабл-дабл — 18 очков и 10 подборов.

    В составе «76-х» дабл-дабл сделал центровой Джоэль Эмбиид — 37 очков и 14 подборов.

    Другие результаты:

    «Атланта» — «Орландо» — 108:124 (25:26, 23:37, 26:35, 34:26)

    «Сакраменто» — «Финикс» — 117:104 (33:23, 30:21, 24:28, 30:32)

    «Даллас» — «Портленд» — 102:101 (25:24, 22:33, 31:35, 24:9) 0

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