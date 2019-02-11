«Голден Стэйт» разобрался с «Майами», «Филадельфия» одолела «Лейкерс»

на домашнем паркете сломил сопротивление— 120:118.

По ходу первой четверти «Хит» вели с преимуществом в 16 очков, а за 50 секунд до истечения основного времени побеждали 118:115, однако действующие чемпионы совершили решающий рывок.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 39 очков. 29 баллов на счету Клэя Томпсона (6 из 13 из-за дуги), 25 — у Стивена Карри (5 из 10 из-за дуги). В составе гостей 37 очков набрал Джош Ричардсон.

«Воины» (40-15) одержали четвертую победу кряду. У «Майами» (25-29) пять поражений в шести последних матчах. «Хит» вылетели из зоны плей-офф.

«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимала «Лос-Анджелес Лейкерс» и победила с разгромным счетом 143:120.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кайл Кузма, набравший 39 очков. На счету Леброна Джеймса дабл-дабл — 18 очков и 10 подборов.

В составе «76-х» дабл-дабл сделал центровой Джоэль Эмбиид — 37 очков и 14 подборов.

Другие результаты:

«Атланта» — «Орландо» — 108:124 (25:26, 23:37, 26:35, 34:26)

«Сакраменто» — «Финикс» — 117:104 (33:23, 30:21, 24:28, 30:32)

«Даллас» — «Портленд» — 102:101 (25:24, 22:33, 31:35, 24:9) 0