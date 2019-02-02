«Оклахома» обыграла «Майами», «Хьюстон» проиграл «Денверу»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 136:122 (35:43, 48:28, 30:24, 23:27).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Малик Бизли — у него 35 очков. Никола Йокич набрал 31 очко, сделал 13 подборов и 9 передач. У проигравших 30 очков набрал Джеймс Харден.

«Денвер» (36-15) одержал пятую победу кряду и сравнялся с «Голден Стэйт». «Хьюстон» (29-22) потерпел второе поражение подряд и идет шестым на Западе.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома» на выезде взяла верх над «Майами» — 118:102 (31:24, 41:29, 22:21, 24:28).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 43 очка. Он реализовал 10 из 16 бросков из-за дуги. Пятый трипл-дабл кряду оформил Расселл Уэстбрук. На его счету 14 баллов, 12 подборов и 14 результативных передач.

В составе «Хит» 21 очко набрал Келли Олиник, 18 — Джош Ричардсон.

«Оклахома» (33-18) одержала седьмую победу кряду и занимает третье место в Западной конференции. У «Майами» (24-26) четыре поражения в шести встречах и восьмая позиция на Востоке.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Мемфис» 100:92 (17:29, 28:16, 25:28, 30:19)

«Нью-Йорк» — «Бостон» 99:113 (20:25, 27:31, 26:24, 26:33)

«Юта» — «Атланта» 128:112 (36:34, 22:26, 38:27, 32:25) 0