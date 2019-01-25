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    Стали известны стартовые составы на Матч звезд НБА

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер
    НБА на своем официальном сайте объявила стартовые составы на Матч звезд, который пройдет 17 февраля в Шарлотт.

    Яннис Адетокунб
    Яннис Адетокунб
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    Капитаны команд — Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» — выберут по четыре игрока в стартовые пятерки из следующего списка:

    от Восточной конференции: Кайри Ирвинг («Бостон»), Кавай Ленард («Торонто»), Кемба Уокер («Шарлотт») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»);

    от Западной: Джеймс Харден («Хьюстон»), Кевин Дюрант, Стивен Карри (оба — «Голден Стэйт») и Пол Джордж («Оклахома-Сити»).

    14 резервистов (по 7 от каждой конференции) выберут главные тренеры клубов НБА. Их список будет объявлен 31 января. Полные составы команды будут определены 7 февраля. 0

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