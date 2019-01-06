УНИКС в Казани обыграл «Енисей»

Казанскийв домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл красноярскийсо счетом 95:92 (16:23, 24:20, 25:16, 30:33).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Енисея» Мартиньш Мейерс, который набрал 22 очка и совершил 11 подборов.

Благодаря этой победе, казанцы набрали 20 очков в 11 матчах. Они идут на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Енисей» идет на 10-й позиции.

В другом матче пермская «Парма» дома принимала санкт-петербургский «Зенит». Встреча закончилась победой гостей со счетом 107:78 (24:23, 25:15, 25:21, 33:19).

Самым результативным игроком встречи стал Коди Миллер-Макинтайр из «Зенита», который набрал 16 очков. Дабл-дабл оформил Галь Мекель — 15 очков и 10 передач.

Московский ЦСКА дома обыграл рижский ВЭФ со счетом 92:66 (30:11, 20:23, 23:18, 19:14).

Самыми результативными стали игроки армейцев Джоэл Боломбой и Михаил Кулагин, набравшие по 14 очков.

В рамках Единой лиги ВТБ состоялся матч между «Локомотивом-Кубань» и «Зелена Гура». Встреча закончился победой краснодарцев со счетом 73:41.

Самым результативным игроком матча стал Тревор Лэйси из «Локомотива», который набрал 13 очков. 0