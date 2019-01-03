«Бостон» обыграл «Миннесоту», «Филадельфия» одолела «Финикс»

Наибольший вклад в успех «кельтов» внес Гордон Хэйворд, набравший 35 очков. 16 баллов на счету Терри Розира, 15 — у Эла Хорфорда.
Хозяева играли без своего лидера Кайри Ирвинга.
У гостей 31 очко в активе Эндрю Уиггинса. Дабл-дабл из 28 баллов и 12 подборов оформил Карл-Энтони Таунс.
«Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции (22 победы, 15 поражений). «Миннесота» идет 13-й на Западе (17 побед, 21 поражение).
«Филадельфия Сиксерс» в гостях обыграла «Финикс Санз» со счетом 132:127 (44:32, 28:17, 32:38, 28:40).
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, который сделал дабл-дабл — 42 очка и 18 подборов.
Защитник «Санз» Девин Букер набрал 37 очков.
«Филадельфия» — четвертая на Востоке (25 побед, 14 поражений), «Финикс» — 15-й на Западе (9 побед, 30 поражений).
Другие результаты:
«Вашингтон» — «Атланта» — 114:98 (35:29, 29:24, 24:31, 26:14)
«Кливленд» — «Майами» — 92:117 (23:22, 20:36, 30:35, 19:24)
«Шарлотт» — «Даллас» — 84:122 (26:42, 15:23, 24:29, 19:28)
«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 126:121 (39:29, 34:29, 32:29, 21:34)
«Чикаго» — «Орландо» — 84:112 (16:32, 29:30, 17:28, 22:22)
«Мемфис» — «Детройт» — 94:101 (24:26, 31:25, 12:21, 27:29) 0