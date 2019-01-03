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    «Бостон» обыграл «Миннесоту», «Филадельфия» одолела «Финикс»

    НБА Бостон Селтикс Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерс Финикс Санз Вашингтон Уизардс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Майами Хит Шарлотт Хорнетс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Мемфис Гриззлиз Детройт Пистонс Чикаго Буллз Орландо Мэджик
    «Бостон Селтикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА нанес поражение «Миннесоте Тимбервулвз» — 115:102 (25:21, 35:21, 27:39, 28:21).

    Гордон Хэйворд
    Гордон Хэйворд
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    Наибольший вклад в успех «кельтов» внес Гордон Хэйворд, набравший 35 очков. 16 баллов на счету Терри Розира, 15 — у Эла Хорфорда.

    Хозяева играли без своего лидера Кайри Ирвинга.

    У гостей 31 очко в активе Эндрю Уиггинса. Дабл-дабл из 28 баллов и 12 подборов оформил Карл-Энтони Таунс.

    «Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции (22 победы, 15 поражений). «Миннесота» идет 13-й на Западе (17 побед, 21 поражение).

    «Бостон» — «Миннесота»

    «Филадельфия Сиксерс» в гостях обыграла «Финикс Санз» со счетом 132:127 (44:32, 28:17, 32:38, 28:40).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, который сделал дабл-дабл — 42 очка и 18 подборов.

    Защитник «Санз» Девин Букер набрал 37 очков.

    «Филадельфия» — четвертая на Востоке (25 побед, 14 поражений), «Финикс» — 15-й на Западе (9 побед, 30 поражений).

    «Финикс» — «Филадельфия»

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Атланта» — 114:98 (35:29, 29:24, 24:31, 26:14)
    «Кливленд» — «Майами» — 92:117 (23:22, 20:36, 30:35, 19:24)
    «Шарлотт» — «Даллас» — 84:122 (26:42, 15:23, 24:29, 19:28)
    «Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 126:121 (39:29, 34:29, 32:29, 21:34)
    «Чикаго» — «Орландо» — 84:112 (16:32, 29:30, 17:28, 22:22)
    «Мемфис» — «Детройт» — 94:101 (24:26, 31:25, 12:21, 27:29) 0

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