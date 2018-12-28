ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»НХЛ. Четыре очка Кучерова, 49 сейвов Худобина и две передачи Малкина
  • 11:24
    • Каплина выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
  • 11:09
    • «Зенит» отпустит Паредеса за 50 миллионов долларов
  • 09:59
    • «Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Портленду», «Сакраменто» вырвал победу у «Лейкерс»
  • 07:57
    • Россия разгромила Данию на старте МЧМ-2019
  • 22:21
    • Месси: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Портленду», «Сакраменто» вырвал победу у «Лейкерс»

    НБА Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Филадельфия Сиксерс Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс
    Действующие чемпионы НБА «Голден Стэйт» потерпели второе поражение подряд. На этот раз команда из Окленда в овертайме проиграла «Портленду» со счетом 109:110 ОТ (28:27, 18:25, 25:23, 31:27, 7:8).

    Юсуф Нуркич
    Юсуф Нуркич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри. У победителей отличился центровой Юсуф Нуркич, набравший 27 очков.

    Теперь «Трэйл Блэйзерс» занимают в Западной конференции шестое место с соотношением побед и поражений 20-15, а «Уорриорз» — второе (23-13).

    В другом поединке дня «Сакраменто» в концовке матча вырвал победу у «Лейкерс» — 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21).

    В составе «Лейкерс» не играл получивший травму лидер команды Леброн Джеймс. В его отсутствие самым результативным стал Кайл Кузма, он набрал 33 очка. У «Сакраменто» 23 очка на счету Богдана Богдановича.

    «Сакраменто» (19-16) — восьмой на Западе, «Лейкерс» (20-15) — пятый.

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Нью-Йорк» 112:96 (24:28, 29:20, 34:29, 25:19)
    «Хьюстон» — «Бостон» 127:113 (35:24, 22:31, 35:31, 35:270
    «Юта» — «Филадельфия» 97:114 (29:22, 23:35, 27:38, 18:19) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Ак Барс»
  • 2.16
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» обыграет «Калпу» и одержит вторую победу на Кубке Шпенглера
  • «Металлург» — «Калпа». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • ЦСКА и «Ак Барс» снова сыграют результативно
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Коламбус» Панарина и Бобровского обыграет «Торонто» Зайцева
  • «Коламбус» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги 00:530
  • 09:43
    • Сборная Финляндии крупно обыграла Казахстан на МЧМ-2019
  • 08:25
    • Швеция одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Словакию
  • 08:11
    • Канада одолела Швейцарию на молодежном чемпионате мира
    Пеп Гвардиола Футбол Незаменимый Фернандиньо, слабое звено в защите и спокойствие ГвардиолыТри главных вывода после поражения «Манчестер Сити» от «Лестера» Вчера в 19:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов протестирует Тима на харде
  • 4.82
    •
  • 00:46
    • «Фонбет» представляет самые высокие коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»
  • 00:44
    • Дубль Андерсона принес «Вест Хэму» победу над «Саутгемптоном»
  • 00:28
    • Крушельницкий: Пока есть шанс, будем рассчитывать на справедливость
    Шердан Шакири Футбол С верой в чемпионство. Победа над «Ньюкаслом» придала «Ливерпулю» уверенности«Красные» опережают ближайшего преследователя на шесть очков Вчера в 12:120
  • 00:18
    • Ковтун: Перед чемпионатом Европы буду усложнять программу
  • 23:56
    • «Арсенал» близок к подписанию хавбека «Севильи»
  • 23:46
    • Исинбаева: Ситуация с WADA близка к критической
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку