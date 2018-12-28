«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Портленду», «Сакраменто» вырвал победу у «Лейкерс»

Действующие чемпионы НБАпотерпели второе поражение подряд. На этот раз команда из Окленда в овертайме проиграласо счетом 109:110 ОТ (28:27, 18:25, 25:23, 31:27, 7:8).

Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри. У победителей отличился центровой Юсуф Нуркич, набравший 27 очков.

Теперь «Трэйл Блэйзерс» занимают в Западной конференции шестое место с соотношением побед и поражений 20-15, а «Уорриорз» — второе (23-13).

В другом поединке дня «Сакраменто» в концовке матча вырвал победу у «Лейкерс» — 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21).

В составе «Лейкерс» не играл получивший травму лидер команды Леброн Джеймс. В его отсутствие самым результативным стал Кайл Кузма, он набрал 33 очка. У «Сакраменто» 23 очка на счету Богдана Богдановича.

«Сакраменто» (19-16) — восьмой на Западе, «Лейкерс» (20-15) — пятый.

Другие результаты:

«Милуоки» — «Нью-Йорк» 112:96 (24:28, 29:20, 34:29, 25:19)

«Хьюстон» — «Бостон» 127:113 (35:24, 22:31, 35:31, 35:270

«Юта» — «Филадельфия» 97:114 (29:22, 23:35, 27:38, 18:19) 0