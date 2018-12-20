«Хьюстон» справился с «Вашингтоном», поражение «Голден Стэйт»

(16-14) одержал выездную победу над(12-20) со счетом 136:118 (34:28, 36:30, 31:32, 35:28) в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

Результативность Карри не спасла «Голден Стэйт» nba.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 35 очков. Дабл-даблами отметились Клинт Капела (20 баллов и 12 подборов) и Пи Джей Такер (11 очков и 11 подборов). 21 балл на счету Криса Пола.

У «Вашингтона» 28 очков в активе Брэдли Била, 18 — у Джона Уолла (также 12 результативных передач).

«Юта» на домашнем паркете обыграла «Голден Стэйт» — 108:103 (24:21, 32:34, 28:25, 24:23).

Самым результативным игроком встречи стад защитник действующих чемпионов Стивен Карри, набравший 32 очка (5 из 9 точных бросков из-за дуги). На счету форварда Кевина Дюранта 30 баллов, 12 — у Клэя Томспона (0 из 4 из-за дуги).

В составе победителей 20 очков набрал Джо Инглс. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (17 баллов и 15 подборов) и Джей Краудер (18 очков и 11 подборов). 17 очков в активе Донована Митчелла. По 12 баллов на счету Кайла Корвера и Деррика Фэйворса.

Для «воинов» (21-11) это второе поражение в четырех встречах. У «джазменов» (15-17) первая победа за три матча.

Другие результаты:

«Сакраменто» — «Оклахома» — 113:132 (33:36, 19:35, 37:27, 24:34)

«Портленд» — «Мемфис» — 99:92 (17:18, 30:34, 27:19, 25:21)

«Миннесота» — «Детройт» — 123:129 ОТ (26:27, 36:26, 30:25, 26:40, 5:11)

«Чикаго» — «Бруклин» — 93:96 (27:22, 12:18, 32:31, 22:25)

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 123:115 (33:31, 29:35, 28:24, 33:25)

«Торонто» — «Индиана» — 99:96 (24:34, 26:24, 25:27, 24:11)

«Бостон» — «Финикс» — 103:111 (37:26, 25:33, 18:27, 23:25)

«Орландо» — «Сан-Антонио» — 90:129 (24:31, 20:35, 33:38, 13:25)

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 131:109 (38:33, 31:28, 30:24, 32:24)

«Шарлотт» — «Кливленд» — 110:99 (16:25, 25:21, 41:29, 28:24) 0