ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюПочему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
  • 09:58
    • «Филадельфия» отказалась от услуг Фазлеева
  • 09:44
    • Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон»
  • 09:15
    • «Хьюстон» справился с «Вашингтоном», поражение «Голден Стэйт»
  • 00:51
    • «Челси» обыграл «Борнмут» и вышел в полуфинал Кубка лиги
  • 00:44
    • «Тоттенхэм» выбил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги
    Все новости спорта

    «Хьюстон» справился с «Вашингтоном», поражение «Голден Стэйт»

    НБА Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс
    «Хьюстон» (16-14) одержал выездную победу над «Вашингтон» (12-20) со счетом 136:118 (34:28, 36:30, 31:32, 35:28) в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

    Результативность Карри не спасла «Голден Стэйт»
    Результативность Карри не спасла «Голден Стэйт»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 35 очков. Дабл-даблами отметились Клинт Капела (20 баллов и 12 подборов) и Пи Джей Такер (11 очков и 11 подборов). 21 балл на счету Криса Пола.

    У «Вашингтона» 28 очков в активе Брэдли Била, 18 — у Джона Уолла (также 12 результативных передач).

    «Юта» на домашнем паркете обыграла «Голден Стэйт» — 108:103 (24:21, 32:34, 28:25, 24:23).

    Самым результативным игроком встречи стад защитник действующих чемпионов Стивен Карри, набравший 32 очка (5 из 9 точных бросков из-за дуги). На счету форварда Кевина Дюранта 30 баллов, 12 — у Клэя Томспона (0 из 4 из-за дуги).

    В составе победителей 20 очков набрал Джо Инглс. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (17 баллов и 15 подборов) и Джей Краудер (18 очков и 11 подборов). 17 очков в активе Донована Митчелла. По 12 баллов на счету Кайла Корвера и Деррика Фэйворса.

    Для «воинов» (21-11) это второе поражение в четырех встречах. У «джазменов» (15-17) первая победа за три матча.

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Оклахома» — 113:132 (33:36, 19:35, 37:27, 24:34)

    «Портленд» — «Мемфис» — 99:92 (17:18, 30:34, 27:19, 25:21)

    «Миннесота» — «Детройт» — 123:129 ОТ (26:27, 36:26, 30:25, 26:40, 5:11)

    «Чикаго» — «Бруклин» — 93:96 (27:22, 12:18, 32:31, 22:25)

    «Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 123:115 (33:31, 29:35, 28:24, 33:25)

    «Торонто» — «Индиана» — 99:96 (24:34, 26:24, 25:27, 24:11)

    «Бостон» — «Финикс» — 103:111 (37:26, 25:33, 18:27, 23:25)

    «Орландо» — «Сан-Антонио» — 90:129 (24:31, 20:35, 33:38, 13:25)

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 131:109 (38:33, 31:28, 30:24, 32:24)

    «Шарлотт» — «Кливленд» — 110:99 (16:25, 25:21, 41:29, 28:24) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М
  • 1.75
  • Завтра в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Йокерит» попробует сдержать ЦСКА
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Каролина» Андрея против «Детройта» Евгения — кто из братьев Свечниковых одержит победу?
  • «Каролина» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Торпедо» и «Автомобилист» могут выдать результативный поединок
  • «Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Отставка Моуринью. Победители и проигравшиеРуководство «Манчестер Юнайтед» после неудачи в матче с «Ливерпулем» (1:3) решилось на перемены и попрощалось с Жозе Моуринью Вчера в 02:060
  • 12:00
    • «Бавария» и «Арсенал» следят за лидером «Ромы»
  • 11:29
    • «Хьюстон» установил рекорд трехочковых в НБА
  • 11:16
    • В США рассмотрят «законопроект Родченкова» о криминализации допинга
    Юрген Клопп Футбол Пазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и РоджерсаНемецкий тренер нашел идеальный баланс двух стилей и обошел своих предшественников 18/12/2018 в 19:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Результативная и не очень КХЛ
  • 5.83
    •
  • 11:15
    • Титов назвал тройку лучших игроков первой половины сезона РПЛ
  • 10:13
    • Тульский «Арсенал» проведет восемь контрольных матчей
  • 09:31
    • «Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года
    Игроки «Динамо» Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», СКА разгромил «Слован»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 декабря 18/12/2018 в 19:550
  • 08:57
    • Сульшер получит деньги на двух новичков для «МЮ»
  • 08:44
    • «Атлетико» опроверг трансфер защитника в «Баварию»
  • 08:26
    • СМИ: «Зенит» подпишет троих игроков этой зимой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку