ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Овечкин принимает поздравленияНХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова
  • 10:16
    • «Атланта» стала чемпионом MLS
  • 10:03
    • Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC
  • 08:59
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
  • 08:37
    • Ломаченко победил Педрасу в чемпионском бою
  • 08:29
    • Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при
    Все новости спорта

    «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Индиана Пэйсерс Сакраменто Кингз Кливленд Кавальерс Вашингтон Уизардс Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс Атланта Хоукс Денвер Наггетс Чикаго Буллз Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит
    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уверенную победу над «Мемфис Гриззлиз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Мемфисе, завершилась со счетом 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20).

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс записал на свой счет 20 очков, 9 передач, 8 подборов и 2 перехвата. Дабл-даблом из 10 очков и 10 подборов отметился центровой Джавейл Макги.

    Самым результативным у хозяев стал Уэйн Селден, набравший 17 очков и сделавший 5 подборов.

    «Мемфис» — «Лейкерс»

    В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают пятое место (16 побед, 10 поражений), а «Мемфис» — шестое (15 побед, 10 поражений).

    «Даллас Маверикс» на домашней площадке одолел «Хьюстон Рокетс» — 107:104 (32:30, 24:27, 28:27, 23:20).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого 35 очков и 8 передач. На счету Криса Пола 23 очка.

    Дабл-дабл из 12 очков и 20 подборов в составе победителей оформил центровой Деандре Джордан. По 21 очку набрали Уэсли Мэттьюз и Лука Дончич.

    «Даллас» — «Хьюстон»

    «Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (13 побед, 11 поражений). «Хьюстон» — 14-й (11 побед, 14 поражений).

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Сакраменто» — 107:97 (24:31, 30:21, 19:18, 34:27)
    «Кливленд» — «Вашингтон» — 116:101 (38:25, 24:21, 25:20, 29:35)
    «Нью-Йорк» — «Бруклин» — 104:112 (23:30, 22:26, 32:38, 27:18)
    «Атланта» — «Денвер» — 106:98 (25:35, 26:21, 35:21, 20:21)
    «Чикаго» — «Бостон» — 77:133 (17:35, 26:29, 17:29, 17:40)
    «Портленд» — «Миннесота» — 113:105 (30:27, 23:24, 28:29, 32:25)
    «Клипперс» — «Майами» — 98:121 (30:34, 32:31, 28:26, 8:30) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Уфа»
  • 2.00
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» уйдет на перерыв в хорошем настроении
  • «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Продолжит ли «Краснодар» погоню за «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • В игре ЦСКА и «Салавата Юлаева» можно рассчитывать на поздний гол
  • ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Уэски»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:100
  • 00:53
    • «Лацио» упустил победу над «Сампдорией»
  • 00:45
    • «Барселона» разгромил «Эспаньол» в каталонском дерби
  • 22:21
    • «МанСити» потерпел первое поражение в АПЛ, уступив «Челси»
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Подтвердит ли «Челси» чемпионские амбиции?
  • 4.56
    •
  • 10:25
    • Мишина и Галлямов победили в финале юниорского Гран-при
  • 01:02
    • «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером»
  • 00:32
    • «Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»
    Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче Футбол «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущемРеакция прессы на матч «Ювентус» — «Интер» Вчера в 18:230
  • 22:11
    • «Рома» упустила победу над «Кальяри»
  • 21:59
    • «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи»
  • 21:31
    • Эмери: Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настроил игроков против меня
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку