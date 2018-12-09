«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»

одержал уверенную победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Леброн Джеймс nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла в Мемфисе, завершилась со счетом 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс записал на свой счет 20 очков, 9 передач, 8 подборов и 2 перехвата. Дабл-даблом из 10 очков и 10 подборов отметился центровой Джавейл Макги.

Самым результативным у хозяев стал Уэйн Селден, набравший 17 очков и сделавший 5 подборов.

«Мемфис» — «Лейкерс»

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают пятое место (16 побед, 10 поражений), а «Мемфис» — шестое (15 побед, 10 поражений).

«Даллас Маверикс» на домашней площадке одолел «Хьюстон Рокетс» — 107:104 (32:30, 24:27, 28:27, 23:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого 35 очков и 8 передач. На счету Криса Пола 23 очка.

Дабл-дабл из 12 очков и 20 подборов в составе победителей оформил центровой Деандре Джордан. По 21 очку набрали Уэсли Мэттьюз и Лука Дончич.

«Даллас» — «Хьюстон»

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (13 побед, 11 поражений). «Хьюстон» — 14-й (11 побед, 14 поражений).

Другие результаты:

«Индиана» — «Сакраменто» — 107:97 (24:31, 30:21, 19:18, 34:27)

«Кливленд» — «Вашингтон» — 116:101 (38:25, 24:21, 25:20, 29:35)

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 104:112 (23:30, 22:26, 32:38, 27:18)

«Атланта» — «Денвер» — 106:98 (25:35, 26:21, 35:21, 20:21)

«Чикаго» — «Бостон» — 77:133 (17:35, 26:29, 17:29, 17:40)

«Портленд» — «Миннесота» — 113:105 (30:27, 23:24, 28:29, 32:25)

«Клипперс» — «Майами» — 98:121 (30:34, 32:31, 28:26, 8:30) 0