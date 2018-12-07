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    «Бостон» дома разгромил «Нью-Йорк»

    НБА Бостон Селтикс Нью-Йорк Никс Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз Юта Джаз Хьюстон Рокетс
    «Бостон» добыл уверенную победу над «Нью-Йорком» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:100 (38:30, 31:28, 30:26, 29:16).

    Кайри Ирвинг
    Кайри Ирвинг
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    Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг — 22 очка, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. За «Никс» 22 очка набрал Тим Хардуэй.

    «Бостон» (14-10) одержал четвертую подряд победу. Для команды из Нью-Йорка это четвертое поражение в пяти последних встречах.

    «Кельты» занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Никс» (8-18) — 12-е.

    Другие результаты:

    «Портленд» — «Финикс» 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27)
    «Юта» — «Хьюстон» 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35) 0

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