«Бостон» дома разгромил «Нью-Йорк»

добыл уверенную победу надв матче регулярного чемпионата НБА — 128:100 (38:30, 31:28, 30:26, 29:16).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг — 22 очка, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. За «Никс» 22 очка набрал Тим Хардуэй.

«Бостон» (14-10) одержал четвертую подряд победу. Для команды из Нью-Йорка это четвертое поражение в пяти последних встречах.

«Кельты» занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Никс» (8-18) — 12-е.

Другие результаты:

«Портленд» — «Финикс» 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27)

«Юта» — «Хьюстон» 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35) 0