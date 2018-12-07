«Бостон» дома разгромил «Нью-Йорк»

Кайри Ирвинг
nypost.com
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг — 22 очка, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. За «Никс» 22 очка набрал Тим Хардуэй.
«Бостон» (14-10) одержал четвертую подряд победу. Для команды из Нью-Йорка это четвертое поражение в пяти последних встречах.
«Кельты» занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Никс» (8-18) — 12-е.
Другие результаты:
«Портленд» — «Финикс» 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27)
«Юта» — «Хьюстон» 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35) 0