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    «Денвер» нанес поражение «Торонто», «Голден Стэйт» обыграл «Атланту»

    НБА Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Атланта Хоукс Голден Стэйт Уорриорз Детройт Пистонс Оклахома-Сити Тандер Нью-Йорк Никс Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс
    «Денвер Наггетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Никола Йокич
    Никола Йокич
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    Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 106:103 (27:24, 32:23, 27:31, 20:25) в пользу гостей.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, набравший 27 очков. 15 баллов на счету Сержа Ибаки, 14 — у Паскаля Сиакама.

    В составе победителей трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 15 результативных передач оформил Никола Йокич. 21 балл в активе Джамала Мюррея.

    «Торонто» — «Денвер»

    «Денвер» лидирует в Западной конференции (16 побед, 7 поражений), а «Торонто» — в Восточной (20 побед, 5 поражений).

    «Голден Сэйт Уоррирорз» одержал выездную победу над «Атлантой Хоукс» — 128:111 (34:17, 27:30, 36:30, 31:34).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, в активе которого 30 очков. 28 баллов в активе Кевина Дюранта, 27 — у Клэя Томпсона.

    В составе «Хоукс» дабл-даблом из 24 очков и 11 подборов отметился Джон Коллинз. Трэй Янг набрал 20 баллов.

    «Атланта» — «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает четвертое место в Западной конференции (16 побед, 9 поражений). «Атланта» идет 15-й на Востоке (5 побед, 19 поражений).

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Оклахома-Сити» — 83:110 (17:26, 23:24, 19:37, 24:23)
    «Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 107:110 (32:26, 29:26, 19:34, 27:24)
    «Бруклин» — «Кливленд» — 97:99 (29:30, 21:26, 26:24, 21:19)
    «Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 126:129 (29:36, 36:41, 32:24, 29:28)
    «Миннесота» — «Хьюстон» — 103:91 (24:24, 24:38, 38:20, 17:9) 0

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