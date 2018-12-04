«Денвер» нанес поражение «Торонто», «Голден Стэйт» обыграл «Атланту»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 106:103 (27:24, 32:23, 27:31, 20:25) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, набравший 27 очков. 15 баллов на счету Сержа Ибаки, 14 — у Паскаля Сиакама.

В составе победителей трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 15 результативных передач оформил Никола Йокич. 21 балл в активе Джамала Мюррея.

«Торонто» — «Денвер»

«Денвер» лидирует в Западной конференции (16 побед, 7 поражений), а «Торонто» — в Восточной (20 побед, 5 поражений).

«Голден Сэйт Уоррирорз» одержал выездную победу над «Атлантой Хоукс» — 128:111 (34:17, 27:30, 36:30, 31:34).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, в активе которого 30 очков. 28 баллов в активе Кевина Дюранта, 27 — у Клэя Томпсона.

В составе «Хоукс» дабл-даблом из 24 очков и 11 подборов отметился Джон Коллинз. Трэй Янг набрал 20 баллов.

«Атланта» — «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает четвертое место в Западной конференции (16 побед, 9 поражений). «Атланта» идет 15-й на Востоке (5 побед, 19 поражений).

Другие результаты:

«Детройт» — «Оклахома-Сити» — 83:110 (17:26, 23:24, 19:37, 24:23)

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 107:110 (32:26, 29:26, 19:34, 27:24)

«Бруклин» — «Кливленд» — 97:99 (29:30, 21:26, 26:24, 21:19)

«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 126:129 (29:36, 36:41, 32:24, 29:28)

«Миннесота» — «Хьюстон» — 103:91 (24:24, 24:38, 38:20, 17:9) 0