«Хьюстон» проиграл «Вашингтону», «Бостон» обыграл «Нью-Орлеан»

В матче игрового дня регулярного сезона НБАв овертайме взял верх над— 135:131 ОТ (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6).

В составе победителей самым результативным стал Джон Уолл — у него 36 очков и 11 передач. Еще 32 балла набрал Брэдли Бил. У «Хьюстона» 54 очка и 13 передач в активе Джеймса Хардена, еще 36 баллов у Эрика Гордона.

«Хьюстон» (9-10) потерпел третье поражение подряд. «Вашингтон» (8-12) одержал три победы в четырёх последних встречах.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон» на выезде одержал уверенную победу над «Нью-Орлеан» — 124:107 (34:21, 23:27, 32:31, 35:28).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «пеликанов» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. В составе победителей дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (26 очков и 10 результативных передач) и Маркус Моррис (19 баллов и 11 подборов).

«Бостон» (11-10) одержал вторую победу в трех последних матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пеликанс» (10-11) потерпели четвертое поражение подряд, они — 12-е на Западе.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Миннесота» 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)

«Шарлотт» — «Милуоки» 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27)

«Чикаго» — «Сан-Антонио» 107:108 (27:27, 23:25, 33:28, 24:28)

«Юта» — «Индиана» 88:121 (25:33, 22:25, 23:31, 18:32)

«Голден Стэйт» — «Орландо» 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27) 0