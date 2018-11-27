ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба Овечкина
  • 10:57
    • Завершена реконструкция стадиона «Динамо»
  • 10:44
    • «Краснодар» продлил контракт с футболистом сборной Швеции
  • 09:05
    • Овечкин вышел на 15 место в списке снайперов НХЛ
  • 08:52
    • «Хьюстон» проиграл «Вашингтону», «Бостон» обыграл «Нью-Орлеан»
  • 08:00
    • Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020
    Все новости спорта

    «Хьюстон» проиграл «Вашингтону», «Бостон» обыграл «Нью-Орлеан»

    Миннесота Тимбервулвз Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс Вашингтон Уизардс Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс Бостон Селтикс Юта Джаз Индиана Пэйсерс Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик
    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон» в овертайме взял верх над «Хьюстоном» — 135:131 ОТ (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей самым результативным стал Джон Уолл — у него 36 очков и 11 передач. Еще 32 балла набрал Брэдли Бил. У «Хьюстона» 54 очка и 13 передач в активе Джеймса Хардена, еще 36 баллов у Эрика Гордона.

    «Хьюстон» (9-10) потерпел третье поражение подряд. «Вашингтон» (8-12) одержал три победы в четырёх последних встречах.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон» на выезде одержал уверенную победу над «Нью-Орлеан» — 124:107 (34:21, 23:27, 32:31, 35:28).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «пеликанов» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. В составе победителей дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (26 очков и 10 результативных передач) и Маркус Моррис (19 баллов и 11 подборов).

    «Бостон» (11-10) одержал вторую победу в трех последних матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пеликанс» (10-11) потерпели четвертое поражение подряд, они — 12-е на Западе.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Миннесота» 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)
    «Шарлотт» — «Милуоки» 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27)
    «Чикаго» — «Сан-Антонио» 107:108 (27:27, 23:25, 33:28, 24:28)
    «Юта» — «Индиана» 88:121 (25:33, 22:25, 23:31, 18:32)
    «Голден Стэйт» — «Орландо» 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Виктория»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» попробует прервать серию поражений в поединке против «Салавата Юлаева»
  • «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 4.24
    •
  • Оставит ли «Виктория» ЦСКА без еврокубковой весны?
  • ЦСКА — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Будут ли голы в Афинах?
  • «АЕК» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 01:050
  • 11:11
    • У ЦСКА все еще есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заявил Магнуссон
  • 11:27
    • Пеллегрини и Де Росси не сыграют с «Реалом»
  • 09:44
    • Нагельсман: Я жду от «Шахтера» атакующей игры
    Игроки «Сибири» Хоккей КХЛ. Победа «Сибири», ЦСКА одолел «Витязь», рижское «Динамо» уступило СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября 00:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 09:30
    • Йиранек: «Виктория» сделает все, чтобы отобрать очки у ЦСКА
  • 09:18
    • «Боруссия» готова продать Пулишича в конце сезона
  • 01:52
    • ЦСКА, и Влашичу было бы интересно продолжить сотрудничество, заявил Гинер
    Евгения Медведева Прочие Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатовСМИ подвели итоги Гран-при Франции по фигурному катанию Вчера в 14:010
  • 21:24
    • «Ак Барс» в Казани победил «Нефтехимик»
  • 20:21
    • Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ
  • 18:14
    • Суарес выбыл на две недели и не сыграет с ПСВ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •